Siete appassionati di sport e stavate aspettando il momento giusto per accaparrarvi il miglio abbonamento disponibile su DAZN ? In questo caso vi consigliamo di non farvi scappare la promozione attiva su DAZN Standard, fino al 1 maggio. Al momento, infatti, potrete sfruttare lo sconto del 50% sulla versione che include tutto lo sport presente sulla piattaforma, per ben 4 mesi!

In questo modo, dovrete pagare solamente 19,99€ invece di 39,99€ al mese. Al decorrere del quinto mese l’abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta gratuita da parte vostra. Per maggiori info e per leggere tutti i termini e le condizioni, vi consigliamo di visitare la pagina DAZN che vi stiamo linkando.

L’abbonamento che vi stiamo proponendo vi consente di accedere a tutto lo sport disponibile su DAZN: la serie A Tim, LaLiga, il basket, l’UFC, il tennis, l’NFL e molto altro ancora! Non meno importante, potrete sfruttare il servizio registrando il vostro account su ben 6 dispositivi e avrete la possibilità di vedere quello che preferite su 2 dispositivi contemporaneamente.

Ci teniamo a specificare che, l’offerta in corso, si applica al solo piano DAZN STANDARD ed è attivabile dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o Paypal!

Inoltre, per qualsiasi necessità, potrete contattare l’assistenza tramite Whatsapp dalle 8.00 alle 23.00, 7 giorni su 7. In alternativa, se preferite parlare a voce con un operatore, vi basterò chiamare il numero telefonico 0282958308 dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 23, oppure sabato e domenica dalle 12.00 alle 23.00.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina DAZN dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima la vostra sottoscrizione all’abbonamento, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

