DC annuncia Justice League: Last Ride di Chip Zdarsky e Miguel Mendonça

Nel tardo pomeriggio DC ha annunciato Justice League: Last Ride. Si tratta di una nuova miniserie digital first scritta da Chip Zdarsky con matite di Miguel Mendonça e colori di Enrica Eren Angiolini.

Justice League: Last Ride partirà il prossimo 14 aprile 2021 negli Stati Uniti e si comporrà di 16 capitoli digitali che verranno poi ristampati a partire dall’11 maggio 2021 in 8 albi da 32 pagine.

Justice League: Last Ride, una League divisa

Per il momento i dettagli su Justice League: Last Ride sono molto scarni ma sappiamo che la Justice League, una volta il gruppo di supereroi più potente dell’universo, è diviso. Una tragedia immane ha portato Superman, Batman e Wonder Woman a separare le loro strade e smantellare la League a causa di sospetti e rabbia mal celata. Ora però si trovano a fronteggiare una incredibile accusa di omicidio e la League è chiamata a riunirsi riluttante contro i più grandi villain della galassia per non perire.

DC’s Infinite Frontier, il rilancio DC

Ricordiamo che il prossimo 2 marzo DC farà ripartire la sua linea editoriale sotto l’egida Infinite Frontier e con uno speciale one-shot intitolao DC’s Infinite Frontier #0.

La lista degli autori coinvolti in DC’s Infinite Frontier #0 fa davvero tremare i polsi: Joshua Williamson, Scott Snyder, James Tynion IV con John Timms, Brian Michael Bendis e David Marquez, Becky Cloonan, Michael W. Conrad con Alitha Martinez, Geoff Johns e Todd Nauck, Joshua Williamson e Alex Maleev, James Tynion IV e Jorge Jimenez e Phillip Kennedy Johnson con Jamal Igle.

Joshua Williamson, ex-scrittore di The Flash, ha commentato:

DC’s Infinite Frontier #0 è davvero un nuovo inizio per DC, un’era in cui tutto è possibile. Partiremo dalle conseguenze di Dark Nights: Death Metal e le combineremo con il meglio di quello che, come scrittori e disegnatori, amiamo per portare l’Universo DC in una direzione nuova ed entusiasmante. In questo albo ci saranno tante anteprime di storie che leggeremo in tutto il 2021 e misteri che si dipaneranno nei mesi a venire.

Le copertine sono firmate da Dan Jurgens e Mikel Janín con una card stock variant di John Timms:

Ecco alcune delle trame che leggeremo in DC’s Infinite Frontier #0:

l’inizio della serie regolare del Joker, in cui il Principe Pagliaccio del Crimine sarà un fuggitivo inseguito da Jim Gordon

Yara Flor, che conosceremo come Wonder Woman in DC Future State: Wonder Woman e DC Future State: Superman/Wonder Woman, inizierà ad esplorare la sua connessioni con le Amazzoni

viene inaugurata la Titans Academy alla Titans Tower con Tim Sheridan e Rafa Sandoval che ci introdurranno alcuni giovani fra cui il futuro Red X eroi a cui faranno da mentori i New Teen Titans originali

la Justice League accoglie nuovi membri fra cui Black Adam, Hippolyta e Naomi ma anche il nuovo team creativo composto da Brian Michael Bendis e David Marquez che prenderà le redini della testata con Justice League #59

Wonder Woman si avventura nella “Sfera Divina”, il prologo di Wonder Woman #770 di Becky Cloonan, Michael W. Conrad e Travis Moore

Geoff Johns e Todd Nauck si riuniscono per raccontarci una nuova inedita storia di Stargirl

Resta ora da chiarificare se le voci su una continuity meno rigida verranno confermate, come precedentemente riportatovi.

DC’s Infinite Frontier: le serie già annunciate

Ricordiamo che, sempre con l’ufficializzazione delle uscite previste ad aprile, sono state annunciate Robin e la miniserie Batman: The Dark Knight di Tom Taylor & Andy Kubert.