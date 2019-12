DC Super Heroes Minifigure Series: a gennaio arrivano le Minifigure della DC

Il sito giapponese Bic Camera ha diffuso le foto della nuova serie di minifigure da collezione Lego DC Super Heroes Minifigure Series. Questa nuova ondata sarà contraddistinta dal numero di serie 71026 e renderà omaggio ad alcuni personaggi del cosmo DC.

La serie 71026 – DC Super Heroes Minifigure Series sarà composta da 16 personaggi tratti dall’universo DC Comics, la lineup prevederà l’alternarsi di personaggi universalmente conosciuti (Batman, Joker, Wonder Woman, Aquaman e Superman su tutti) a volti meno noti a chi non segue regolarmente le testate di questa casa editrice.

La lista completa dei personaggi sarà così composta:

Bumblebee (Teen Titans)

Bat-Mite

Batman (Detective Comics #1)

Aquaman

Huntress

Green Lantern (Simon Baz)

Golden-Age Flash (Jay Garrick)

Cyborg (Teen Titans)

Joker (Frank Miller)

Cheetah (Classic)

Mr. Miracle

Metamorpho

Wonder Woman (1966)

Rebirth Superman

Stargirl

Classic Sinestro

Una scelta particolarmente intrigante di questa collezione di minifigure è senza dubbio la presenza delle versioni vintage di alcuni supereroi, come il Flash della Golden Age, Batman, Wonder Woman, Sinestro e Cheetah.

Questa serie di minifigure si differenzierà da tutte le precedenti prodotte da Lego per un piccolo dettaglio: in aggiunta alla consueta basetta, ogni bustina conterrà una plate 1×2 with knob ed un piccolo giunto trasparente. Questi due pezzi potranno essere assemblati sulla basetta come ulteriore supporto per le minifigure, come si può vedere nell’illustrazione del display box. In questo modo potranno essere esposte in posizioni più dinamiche per enfatizzare il tema dei supereroi.

Come le precedenti serie di minifigure anche questa sarà venduta in bustine singole, contenute all’interno di un display box che, secondo il render diffuso, dovrebbe contenere 60 bustine. Per quel che riguarda la distribuzione dei personaggi in ogni singolo box non sono ancora state comunicate le quantità, ma è ragionevole pensare che con l’acquisto di un singolo display box si possano completare comodamente tre collezioni complete.

71026 – DC Super Heroes Minifigure Series dovrebbe essere messa in commercio a partire da gennaio 2020. Lego non ha ancora comunicato il costo delle bustine, ma al momento il sito Bic Camera vende il singolo box per 29.880 yen (poco meno di 250 euro), questo significa che la singola bustina si attesterebbe attorno ai 4 euro circa, un prezzo tutto sommato in linea con le altre serie Lego Minifigure.