Mediante un comunicato ufficiale, Crunchyroll e Sony Pictures hanno annunciato la data di arrivo nei cinema italiani dell’anteprima di Demon Slayer 3, la nuova e attesa stagione anime ispirata al manga fenomeno da oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) scritta e disegnata da Koyoharu Gotouge.

Demon Slayer 3 in anteprima nei cinema italiani: data e trailer

Distribuito in Italia da Warner Bros. Entertainment Italia e Sony Pictures Italia, l’anteprima di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso il Villaggio Dei Forgiatori di Katana (Katanakaji no Sato-Hen) sarà disponibile a partire dal 2 marzo in quasi cento cinema di tutto il Paese. Crunchyroll precisa, inoltre, che l’anteprima sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il primo episodio della Stagione 3 (che ci apprestiamo a guardare al cinema) sarà composto dalla durata eccezionale di un’ora. La serie anime avrà successivamente inizio ad aprile 2023.

In merito allo staff, Haruo Sotozaki dirige il progetto presso lo studio di animazione ufotable e Akira Matsushima è il character designer e responsabile in carica delle animazioni. Il cast principale tornerà nei rispettivi ruoli.

Il tour mondiale promozionale della Stagione 3 (World Tour Joei: Kimetsu no Yaiba Jōgen Shūketsu, Soshite Katanakaji no Sato) ha avuto inizio dal 3 febbraio 2023 e si compirà il 19 marzo 2023 esclusivamente nei cinema di 80 Paesi selezionati. L’anteprima consentirà agli spettatori di rigustare gli episodi 10 e 11 della Stagione 2 dell’anime seguiti dal 1° episodio dell’arco narrativo del Villaggio degli Spadaccini. In occasione della proiezione gli episodi sono stati convertiti in 4k e le musiche completamente remixate per rendere unica l’esperienza davanti al grande schermo.

La Stagione 3 del fenomeno Demon Slayer si pone l’obiettivo di riprendere le avventure di Tanjiro e compagni dopo le scorribande nel Quartiere dei Divertimenti (cui episodi sono disponibili doppiati in italiano per Crunchyroll). Nuovi colpi di scena, rivelazioni e combattimenti avvincenti accadranno nella nuova stagione realizzata sempre dallo studio di animazione Ufotable.

La precedente stagione, conclusa il 13 febbraio, ha trasposto gli eventi dell’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara (Kimetsu no Yaiba: Yukaku-hen). La stessa è disponibile sia sottotitolata che doppiata in italiano. Il primo episodio della Stagione 2 (10 ottobre 2021) ha narrato un evento completamente originale tutto focalizzato sul viaggio di Rengoku Kyojuro dopo aver lasciato il quartier generale degli ufficiali ammazza-demoni per svolgere la missione al treno Mugen. I successivi sei episodi, invece, hanno riadattato in televisione il film animato di Demon Slayer: Il Treno Mugen con quasi 70 scene inedite, nuove musiche e nuovi preview mai visti prima la cinema. Dopo di che ha avuto inizio la nuova fase della Stagione 2 con l’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti con l’episodio di esordio dalla durata di un’ora e l’ultimo dalla durata di quaranta minuti.

A proposito di Demon Slayer

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. Composto da 205 capitoli e 23 volumetti, il manga si è concluso a maggio 2020. In Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 21 volumetti disponibili (recuperatelo qui su Amazon).

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda da aprile a settembre 2019 con 26 episodi trasmessi. L’anime è prodotto da Studio Ufotable ed è visibile legalmente, gratuitamente e sia con sottotitoli in italiano che doppiaggio italiano su VVVVID (Dynit).

Il sequel dell’anime si concretizza con un film animato che adatta l’arco narrativo dell’allenamento uscito nelle sale giapponesi il 16 ottobre 2020. In Italia è disponibile dal 13 luglio 2021 per Dynit su Amazon Prime Video. La seconda stagione animata è stata trasmessa dal 10 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 ed è disponibile sia sottotitolata che doppiata in italiano per Crunchyroll. E’ in produzione una terza stagione animata che adatterà gli eventi dell’arco narrativo del Villaggio degli Spadaccini e avrà inizio ad aprile 2023.

Se ancora non conosceste l’opera, qui di seguito una breve sinossi: