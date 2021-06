Demon Slayer: acquistate la scatola di legno di Tanjiro versione valigia

Dal popolare anime Demon Slayer basato sul manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba scritto e illustrato da Koyoharu Gotouge ed edito in Italia dalla Star Comics, arriva una nuova borsa da viaggio simile all’iconica scatola di legno di Tanjiro Kamado usata per portare in giro la sua sorellina Nezuko Kamado.

La valigia è disponibile per la prenotazione presso Animate, Animate online shop, e Movic mail order per i residenti in Giappone. Al momento la spedizione internazionale non è attualmente disponibile, ma l’acquisto è ancora possibile, purché si ha un contatto che vive in Giappone.

Demon Slayer: la valigia ispirata alla scatola di legno di Tanjiro Tanjiro

La valigia ispirata a Demon Slayer ha una custodia di pelle sintetica e l’esterno presenta un design simile alle venature del legno. L’interno è pieno di disegni in stile francobollo da viaggio che rappresentano i personaggi della serie.

La capacità è di circa 36 litri. Nonostante l’aspetto in legno e la struttura rigida, la valigia stessa è leggera, pesa circa 3,8 chilogrammi, ed è supportata da 4 ruote che possono ruotare di 360 gradi per un facile movimento. Per tenere al sicuro i vostri oggetti, ci sono delle serrature a 3 cifre. Il plushie non è incluso nell’acquisto.

Il prodotto sarà lanciato il 22 ottobre 2021 Il prezzo è di 27.500 yen, tasse incluse. Le prenotazioni di ordini limitati saranno accettate fino al 7 luglio.

Demon Slayer: il franchise

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. È stato serializzato su Weekly Shōnen Jump da febbraio 2016 a maggio 2020 e i suoi capitoli sono stati raccolti in 21 volumi tankōbon a partire da luglio 2020.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che ne descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

La Star Comics ha anche pubblicato il primo dei due romanzi di Demon Slayer, Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – Il fiore della felicità, che potete acquistare su Amazon, mentre qui potete leggere la la nostra recensione!

Il primo adattamento animato, a opera dello studio Ufotable e composto da 26 episodi, è stato presentata in anteprima nell’aprile 2019 e ha ricevuto il plauso della critica, con i critici che hanno elogiato l’animazione e le sequenze di combattimento. È stato considerato uno dei migliori anime degli anni 2010 e ha ricevuto numerosi premi.

La seconda stagione di Demon Slayer intitolata Kimetsu no Yaiba – Yukaku-hen, è prevista per ottobre 2021.

Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train, uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 mentre in Italia arriverà a data da destinarsi per Dynit.