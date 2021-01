Disney+: le novità di febbraio 2021 e l’arrivo di Star

Disney+, ogni mese, si arricchisce di nuovi contenuti, ma il mese di febbraio sarà particolare perché la piattaforma di streaming diventerà ancora più grande. Debutterà, infatti, Star, il nuovo canale dedicato principalmente agli adulti i quali potranno avere contenuti pensati appositamente per loro, mentre per i più piccoli ci sono novità di grande interesse.

Su Disney+ potete vedere questi e tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

L’arrivo di Star

Le novità di Star verranno annunciate a partire dal 23 febbraio, ma per l’uscita saranno disponibili numerose serie tv di culto. Le principali sono How I Met Your Mother, X-Files, Desperate Housewives, Lost, Prison Break, 24 e anche i Griffin – Family Guy. In prima visione ci sono invece due nuove serie: Big Sky e Love, Victor. Il tutto garantito dalla presenza di un apposito parental control.

Big Sky è una serie thriller creata dal visionario David E. Kelley (autore di Big Little Lies). La storia segue i detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt che uniscono le loro forze con l’ex poliziotta, Jenny Hoyt, moglie di Cody da cui si è separato, per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Ma quando scoprono che non si tratta delle uniche ragazze scomparse nella zona, devono correre contro il tempo per trovare queste donne prima che sia troppo tardi.

Big Sky vede nel cast la presenza di Katheryn Winnick (Jenny Hoyt); Kylie Bunbury (Cassie Dewell); Brian Geraghty (Ronald Pergman); Dedee Pfeiffer (Denise Brisbane); Natalie Alyn Lind (Danielle Sullivan); Jade Pettyjohn (Grace Sullivan); Jesse James Keitel (Jerrie); con John Carroll Lynch nel ruolo di Rick Legarski e Ryan Phillippe in quello di Cody Hoyt.

Love, Victor è una serie ambientata nel mondo del film rivoluzionario del 2018 Tuo, Simon, di cui è uno spin-off: la storia segue Victor, un nuovo studente della Creekwood High School, nel suo viaggio alla scoperta di se stesso, mentre affronta delle difficoltà in famiglia, si adatta a una nuova città ed esplora il proprio orientamento sessuale. Quando tutto sembra troppo, si mette in contatto con Simon perché lo aiuti ad affrontare gli alti e bassi del liceo.

Le novità per tutta la famiglia

Per quanto riguarda l’offerta di Disney+, ci sono novità per tutta la famiglia, tra film (nuovi e meno recenti) e cartoni animati per grandi e piccini. Per San Valentino, inoltre, Disney+ propone un’antologia di classici dedicata a tutti gli innamorati.

Il sogno di Jerome

Uscita 5 febbraio

Sequel de Il sogno di Calvin, questo film del 2006 parla delle miracolose scarpe che finiscono ai piedi di un ragazzo che sogna il successo e una vita migliore per la sua famiglia.

I Simpson stagione 31

Uscita 12 febbraio

La più popolare serie animata americana torna con la sua stagione 31 tra gli appuntamenti da non perdere su Disney+ a febbraio 2021. La serie ha superato il record riguardante il maggior numero di episodi per un programma televisivo a puntate. Si tratta di un risultato che la riconosce come la serie più longeva nella storia della TV americana. I Simpson è una collaborazione tra Gracie Films e 20th Century Fox Television. Il creatore è il grande Matt Groening.

Speciale San Valentino: Colpa delle stelle

Uscita 12 febbraio

Hazel e Gus sono due adolescenti straordinari che condividono un sarcastico senso dell’umorismo, la distanza dalle convenzioni e un amore che li travolge in un viaggio indimenticabile.

Il loro rapporto è ancora più miracoloso, considerato che si sono conosciuti e innamorati agli incontri di un gruppo di supporto per malati di cancro.

Speciale San Valentino: 9 grandi classici Disney

Uscita 14 febbraio

I titoli di questa antologia dedicata all’amore sono: La Bella e la Bestia, Lilli e il Vagabondo, Pretty Princess, Principe Azzurro Cercasi, Mai stata baciata, 10 cose che odio di te, La Principessa e il Ranocchio, Un amore tutto suo e Genitori in trappola.

Flora & Ulisse

Uscita 19 febbraio

Il film parla di Flora, una bambina di 10 anni grande appassionata di fumetti.

Dopo aver salvato uno scoiattolo, a cui lei stessa ha dato il nome di Ulisse, scoprirà ben presto che l’animale possiede poteri unici da supereroe e insieme a lui finirà per vivere una serie di esilaranti vicissitudini.

Il diritto di contare

Uscita 19 febbraio

Il film racconta di un gruppo di donne matematiche nere della NASA, che hanno contribuito a vincere la corsa verso lo Spazio contro le rivali dell’Unione Sovietica, riuscendo anche ad affermarsi nella battaglia per la parità di diritti e opportunità.

Il trio visionario di donne della NASA è interpretato da Octavia Spencer, Janelle Monae, Taraji P. Henson, con la partecipazione del popolare Kevin Costner.

La leggenda di Frozen

Uscita 26 febbraio

Ispirato a Frozen 2 questa storia è ambientata in una foresta incantata al di fuori di Arendelle. In questa storia incontreremo il Nokk, uno spirito dell’acqua sotto forma di cavallo, i giganti della Terra, e lo spirito del Fuoco.

Mentre il racconto prende forma il mito del passato e futuro di questi personaggi viene rivelato. L’opera è realizzata da Jeff Gipson.

Mickey go Local

Uscita 26 febbraio

Topolino e i suoi amici esplorano il meglio di Singapore e della Malesia – dal cibo agli abiti tradizionali, passando dall’architettura.

Talvolta fanno i turisti andandosene in giro, altre volte sono abitanti del posto che mostrano la vita locale.