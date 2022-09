L’8 settembre si festeggia in tutto il mondo il Disney Plus Day: una giornata perfetta per celebrare il proprio amore verso l’universo Disney e verso quella che, negli ultimi anni, si è affermata come una delle migliori piattaforme streaming presenti sul mercato. Il catalogo proposto è infatti uno dei più ricchi e variegati in assoluto, con una scelta che continua ad ampliarsi settimana dopo settimana.

Il Disney Plus Day è un’occasione per abbracciare tante nuove uscite e, tra le altre cose, sfruttare una promozione davvero eccezionale. Dalle ore 6:00 dell’8 settembre è infatti disponibile un’incredibile offerta di lancio: i nuovi abbonati e coloro che riattiveranno la sottoscrizione a Disney Plus avranno infatti un mese di abbonamento al prezzo di 1.99€.

Un’occasione irripetibile per scoprire – o riscoprire – una delle migliori piattaforme per lo streaming di film, serie TV, documentari e molto altro. Vi lasciamo con il link per accedere all’abbonamento invitandovi, nel mentre, a continuare a seguire tutte le news sul Disney Plus Day tramite l’apposita pagina.

L’offerta di Disney Plus