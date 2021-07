Disney rivela la nuova timeline del Marvel Cinematic Universe

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha ormai ampiamente preso il via: dopo il finale della prima stagione di Loki, Disney ha rivelato la nuova timeline ufficiale dell’MCU, ordinata in base agli eventi dei vari film e serie TV che compongono l’Universo Cinematografico Marvel. Su Disney+ basta infatti cliccare nella sezione dedicata ai progetti Marvel Studios per visionare in ordine i vari progetti, allineati seguendo anche la linea temporale delle varie avventure.

Stando all’immagine ufficiale rilasciata dalla Casa delle Idee (qui la notizia originale), nonostante Loki sia ambientato di fatto appena dopo la battaglia di New York di The Avengers, la serie non è posizionata cronologicamente tra il cinecomic corale diretto da Joss Whedon nel 2012 e Thor: The Dark World, seconda avventura cinematografica dedicata al Dio del Tuono. Anche The Falcon and The Winter Soldier, serie Marvel dedicata ai personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes, ha luogo dopo l’avventura incentrata sul personaggio interpretato da Tom Hiddleston.

Di fatto, Marvel ha deciso che Loki si piazza ufficialmente tra Avengers: Endgame (qui a prezzo speciale) e WandaVision (la serie con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany), cosa questa che rende la serie dedicata al Dio dell’Inganno il primo show dell’MCU dal punto di vista cronologico. Archiviata la Saga dell’Infinito conclusa con la Fase 3 e con il Multiverso ormai innestato ufficialmente nel canone dell’MCU, i Marvel Studios andranno incontro a una narrazione sempre meno lineare: il sesto episodio di Loki ha infatti portato alla rottura della Sacra Linea Temporale, dando il via ai drammatici eventi che scopriremo solo con l’uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.