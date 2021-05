Disney Store: chiudono i negozi in tutta Italia

I Disney Store, i negozi specializzati nella vendita di prodotti Disney, presto chiuderanno in tutta Italia. A dare il triste annuncio i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Il futuro dei Disney Store

La comunicazione della chiusura di tutti i Disney Store è arrivata “a cose fatte”, ovvero con la messa in liquidazione della società avvenuta il 19 maggio anche se aria di tempesta si respirava fin dall’anno scorso. Durante il 2020 era stato infatti comunicato che la società stava andando via non solo dall’Italia ma dall’Europa in generale e lo scorso marzo Disney aveva annunciato la chiusura per quest’anno di almeno 60 dei suoi negozi in Nord America per concentrarsi sulle vendite online. E questa sembrerebbe anche la motivazione usata anche in Italia.

Ora, martedì prossimo si svolgerà un’assemblea unitaria dei lavoratori per capire cosa fare.

I sindacati si sono posti sfavorevoli alla decisione, condannando la decisione delle chiusure tempestive dei negozi sottolineando che si tratta di una scelta grave, in quanto i Disney Store sono diventati negli ultimi 30 anni un marchio importante e un punto di riferimento in molti centri storici italiani sia per adulti e bambini.

La decisione è stata anche comunicata senza dare nessuna prospettiva o avanzare proposte per la tutela occupazionale. Teniamo conto che l’emergenza sanitaria ha portato un numero ingente di persone a perdere il lavoro e le tante restrizioni e i periodi di cassa integrazione alternati a periodi di lavoro incerti e traballanti hanno causato innumerevoli disagi a tante famiglie italiane.

Nei Disney Store lavorano più di 230 dipendenti suddivisi nei circa 15 punti vendita sparsi nel territorio italiano che adesso rischiano di perdere il lavoro.

Le domande sono davvero tante. Non ci saranno più Disney Store fisici? Le vendite si concentreranno solo on-line? E quale sarà il futuro dei lavoratori?

Ancora non lo sappiamo, ma quelle che è certo è che la chiusura dei negozi Disney sarà un duro colpo difficile da accettare.

