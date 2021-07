Doctor Strange 2 sarà in perfetto “stile Raimi”, parola di Kevin Feige

Doctor Strange in the Multiverse of Madness è il secondo film dedicato interamente alle avventure dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch, una delle tante produzioni Marvel che hanno purtroppo risentito dei tanti rinvii dello scorso anno causati dalla pandemia di COVID-19. Cosa più importante, il film vedrà Sam Raimi tornare a collaborare insieme a Marvel dopo la celebre trilogia di lungometraggi dedicata allo Spider-Man di Tobey Maguire, realizzata nei primi anni 2000 e quindi ben prima dell’arrivo del cosiddetto Marvel Cinematic Universe.

Vi ricordiamo che su Disney+ potete vedere tantissime celebri produzioni Disney, Marvel e non solo. L’unica cosa che dovete fare è iscrivervi e potete farlo sia con abbonamento mensile sia annuale scontato utilizzando questo link.

Il presidente di Marvel Studios Kevin Feige ha ora parlato del ritorno di Raimi durante un’intervista rilasciata a Rotten Tomatoes (qui la notizia), spiegando come il nuovo film di Doctor Strange sarà di fatto un prodotto estremamente diverso rispetto ai classici cinecomic dell’MCU che abbiamo visto sino a questo momento. Feige ha spiegato che è davvero interessante poter essere nella posizione di invitare Raimi a tornare a visitare l’universo Marvel per lavorare proprio su Doctor Strange, che a parte Spider-Man è il suo secondo personaggio preferito. Per il produttore americano è semplicemente entusiasmante avere la possibilità di vedere il regista di nuovo al lavoro su un prodotto della Casa delle Idee, pronto a lasciare il “marchio” tipico dei suoi film sia sul personaggio di Doctor Strange, che sul Multiverso nella sua interezza.

La trama del nuovo film dovrebbe prendere le distanze da quella del predecessore (che trovate qui in offerta speciale), essendo ambientata subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame, con il Dr. Stephen Strange impegnato a continuare le sue ricerche su dimensioni parallele e multiversi. Da quello che è stato reso noto, nel film dovrebbero fare la loro apparizione sia Scarlet Witch (interpretata da Elizabeth Olsen) che Loki in persona. Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor riprenderanno i loro ruoli rispettivamente nei panni di Wong, Christine Palmer e Mordo.

La sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata affidata a Michael Waldron, già autore anche della serie TV dedicata a Loki disponibile su Disney+, assieme a Jade Halley Bartlett. La data di uscita del film nelle sale cinematografiche americana è fissata per il 25 marzo 2022.