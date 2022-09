Dopo una lunga attesa, su Disney Plus stiamo finalmente per scoprire come sia nata l’Alleanza Ribelle di Star Wars, grazie ad Andor, la nuova serie ambientata nella galassia lontana, lontana, di cui vi abbiamo nella nostra anteprima. Prequel di Rogue One (2016), film in cui scoprivamo come i ribelli erano entrati in possesso dei piani della prima Morte Nera, Andor sarà focalizzata sulla figura di Cassian Andor (Diego Luna), svelando il passato dell’agente ribelle che aveva contribuito a recuperare i piani della devastante dell’Impero. Divisa in due stagioni da 12 episodi l’una, questa nuova produzione sarà centrale nel comprendere gli eventi dell’Ascesa dell’Impero, ma in queste ore arriva anche la conferma che Diego Luna lascerà il ruolo di Cassian Andor dopo Andor.

Dopo la fine di Andor, Diego Luna non interpreterà più Cassian Andor

L’annuncio è arrivato in queste ore, quando Diego Luna, ai microfoni di Entertainment Weekly, ha parlato del suo ritorno nei panni dell’agente ribelle. Il poter raccontare il passato di Cassian, contestualizzandolo all’interno della nascita della Ribellione, è uno dei punti di forza di questa nuova serie di Star Wars, ma a sorprendere i fan è stata la dichiarazione dell’attore in merito al suo futuro all’interno del franchise:

Per me, questo è tutto. È un viaggio meraviglioso composto da 24 episodi, 24 corti, nati per raccontare la storia di come Cassian sia arrivato ad essere l’uomo che abbiamo conosciuto in Rogue One. Per quanto mi riguarda, ho imparato che la mia vita è nel vivere il presente, il sapersi godere ciò che si sta vivendo. E per il bene della mia salute mentale e la mia integrità, direi che le cose sono destinata ad avere un inizio e una fine, che mi servono per comprenderle e godermi l’esperienza. Ad oggi posso dirvi che non mi sono mai avvicinato a un progetto con l’ambizione di sperare che potesse durare di più o che andasse oltre a ciò che avevo in mente.

Cassian Andor

Con questa dichiarazione, sembra chiaro che Diego Luna consideri concluso il suo lavoro su Cassian Andor, una sensazione che viene palesata in modo evidente al momento di chiarire se lo vedremo nuovamente nei panni della spia ribelle:

No, impossibile. Dovrà esser qualcun altro. Non sto certo diventando più giovane, quindi dovrà essere per forza interpretato da altri.

Andor è disponibile da 21 settembre su Disney Plus.

L’offerta di Disney+