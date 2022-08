La nuova serie del Marvel Cinematic Universe, She-Hulk: Attorney at Law, è pronta a fare il suo esordio su Disney+, portando sul servizio servizio streaming disneyano le avventure di Jennifer Walters (Tatiana Maslany). Come da tradizione, ogni produzione seriale legata al franchise degli eroi della Casa delle Idee deve sottoporsi a un attento scrutinio da parte dei fan del Marvel Cinematic Universe, che non mancheranno di porsi un quesito essenziale in queste situazioni: dove si colloca She-Hulk nel Marvel Cinematic Universe?

Pur essendo inserito nella Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ed essendo l’ultima serie di questo capitolo del franchise, She-Hulk: Attorney at Law deve collocarsi all’interno della complessa continuity della saga. Come abbiamo imparato dopo anni di avventure, non conta l’ordine di uscita per determinare la consequenzialità delle proposte del Marvel Cinematic Universe, quanto il corretto dei singoli prodotti all’interno del grande piano ordito da Kevin Feige e dai Marvel Studios.

A rivelare finalmente dove ci colloca She-Hulk: Attorney at Law nel Marvel Cinematic Universe, è stata la sceneggiatrice Jessica Gao, che ha sollevato ogni dubbio durante un’intervista con TV Line:

Non ci troviamo molto lontano dagli eventi di Shan-Chi e La leggenda dei dieci anelli. Non si parla di anni, è davvero pochissimo tempo dopo.

Come abbiamo potuto appurare durante la visione dell’anteprima di She-Hulk: Attorney at Law, la collocazione temporale delle avventure di Jennifer Walters è decisamente prossima alla conclusione del film dedicato al maestro di kung-fu della Casa delle Idee. Nel finale di Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli, assistevamo alla comparsa di Bruce Banner, non più come Hulk visto nelle scene finali di Avengers: Endgame, ma nella sua forma, con tanto di braccio fasciato per le conseguenze del suo utilizzo del guanto creato da Tony Stark per utilizzare le Gemme dell’Infinito.

Come abbiamo visto dal ricco materiale portato dai Marvel Studios al recente San Diego Comic-Con, Jennifer entrerà in possesso dei propri poteri dopo esser entrata in contatto con il sangue del cugino in seguito a un incidente automobilistico. Possiamo quindi teorizzare che questo avvenga a ridosso degli eventi della pellicola dedicata a Shang-Chi, collocando la serie in un momento intermedio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

