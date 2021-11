Dove vedere Atletico Madrid – Milan in TV e streaming

Dopo qualche settimana di pausa torna la UEFA Champions League e con essa l’attesissima partita Atletico Madrid – Milan valida per la quinta giornata della fase a gironi. Il grande match si giocherà mercoledì 24 novembre 2021 al Wanda Metropolitano alle ore 21:00.

Il Milan, purtroppo, ha attualmente guadagnato un solo punto nelle prime quattro partite giocate e ha solo una piccola possibilità di passare il turno pertanto farà di tutto per vincere la sfida. Dopotutto anche l’Atletico Madrid non ha brillato e anche la squadra di Simeone è alla ricerca di punti necessari per poter scalare la classifica del girone. Nelle prime quattro partite, infatti, gli spagnoli hanno totalizzato solo una vittoria proprio contro il Milan, poi un pareggio e due sconfitte.

Dove vedere la partita?