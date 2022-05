Arriva la 37esima giornata di Serie A TIM, ovvero la penultima di campionato, e tra le partite da non perdere c’è la sfida scudetto Cagliari – Inter di domenica 15 maggio alla Unipol Domus di Cagliari con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Il Cagliari, attualmente, ricopre la terzultima posizione in classifica ed è in piena corsa salvezza dopo aver pareggiato proprio negli ultimi secondi finali contro la Salernitana. Una vittoria o un pareggio da parte della squadra sarda, in base al risultato della Salernitana, potrebbe significare anche la permanenza nella massima serie. I nerazzurri, invece, freschi di vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, deve giocarsi il tutto per tutto per vincere anche lo Scudetto. Per farlo devono necessariamente vincere e sperare che la capolista Milan possa perdere o pareggiare contro l’Atalanta.

Dove vedere la partita?

Cagliari – Inter, quindi, si giocherà domenica 15 maggio alla Unipol Domus di Cagliari con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Cagliari dovrebbe presentarsi in campo con il modulo 3-5-2 con Joao Pedro e Keita in attacco, Bellanova, Marin, Grassi, Rog e Lykogiannis al centrocampo e Ceppitelli, Lovato e Altare in difesa.

L’Inter utilizzerà il medesimo e ormai consolidato modulo con Correa e Lautaro in tacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic al centrocampo e Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa.