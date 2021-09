Dove vedere Fiorentina – Inter in TV e streaming

Con la quinta giornata di Serie A TIM arriva anche il primo turno infrasettimanale del campionato. In particolare spicca Fiorentina – Inter che si gioca martedì 21 settembre 2021 alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La squadra di casa, allenata da Vincenzo Italiano, nell’ultima partita di campionato ha battuto per 2 a 1 il Genoa arrivando a quota tre vittorie consecutive la cui unica sconfitta, finora, è quella registrata contro la Roma nella prima giornata. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, hanno fatto ancora meglio e al momento sono primi in classifica. Dopo le due vittorie consecutive contro Genoa e Verona, hanno subito un pareggio contro la Sampdoria, ma poi hanno vinto nettamente contro il Bologna per 6 a 1. L’ultimo match avuto al Franchi di Firenze tra la viola e i nerazzurri ha visto la squadra di Milano vincere per 2 a 0 con le reti di Barella e Perisic.

Dove vedere la partita?

Fiorentina – Inter si giocherà martedì 21 settembre 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e il calcio di inizio è fissato per le ore le ore 20:45. La partita potrà essere vista solo su DAZN la cui applicazione è presente in numerosi dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, ma anche console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), smartphone, tablet, PC e laptop. Alla telecronaca saranno presenti Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi nel ruolo di seconda voce.

Probabili formazioni

La Fiorentina di Vincenzo Italiano potrebbe affidarsi al solito 4-3-3 nel quale si dovrebbe rivedere Milenkovic in difesa davanti a Dragowski. Al suo fianco, probabilmente vedremo ancora Martinez Quarta. Il centrocampo, invece, dovrebbe essere affidato a Torreira, mentre in attacco Vlahovic sarà il perno centrale insieme a Callejon e Saponara.

L’Inter, invece, dovrebbe tornare al 3-5-2 con al centrocampo il ritorno sia di Calhanoglu che di Perisic, con Dumfries confermato sulla fascia di destra. In attacco toccherà alla coppia composta da Dzeko e Lautaro Martinez.

Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Torreira; Callejon, Vlahovic, Saponara. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.