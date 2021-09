Dove vedere Inter – Atalanta in TV e streaming

Abbiamo lasciato da poco il turno infrasettimanale, ma eccoci nuovamente con una nuova giornata del campionato di Serie A TIM e in particolare con un big match del calibro di Inter – Atalanta che si giocherà sabato 25 settembre alle ore 18:00 a San Siro.

La squadra di Milano ha iniziato molto bene il nuovo campionato collezionando ben 4 vittorie e un pareggio contro la Sampdoria. L’ultima vittoria è avvenuta contro la Fiorentina in rimonta con le reti di Darmian, Dzeco e Perisic. Anche l’Atalanta viene da una vittoria per 2 a 1 contro il Sassuolo, ma veniva da una sconfitta proprio contro la Fiorentina e da un pareggio contro il Bologna. Negli ultimi incontri tra Inter e Atalanta, i bergamaschi non hanno mai visto collezionando una sconfitta e un pareggio.

Dove vedere la partita?

Il big match tra Inter e Atalanta, quindi, si giocherà sabato 25 settembre 2021 alle ore 18:00 a San Siro, ma potrà essere guardato in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una Smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure tramite console di gioco come Xbox e PlayStation o dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast o DAZN Box Tv. Ovviamente potrete sfruttare anche lo streaming accedendo all’applicazione tramite PC, smartphone o tablet.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, l’Inter di Simone Inzaghi dovrebbe confermare Lautaro Martinez e Dzeko in attacco, insieme a Dumfries e Perisic all’esterno. Al centrocampo spazio per Barella, Brozovic e Calhanoglu e in difesa il muro classico con Skriniar, De Vrij e Bastoni anche se potrebbe avere un po’ di spazio in più anche Dimarco.

Gian Piero Gasperini, invece, potrebbe proporre un 3-4-1-2 con Ilicic e Zapata in attacco con il supporto di Pessina sulla trequarti. Gosens e Zappacosta sulle fasce, mentre De Roon e Freuler in mezzo al centrocampo. In difesa spazio per Djimsiti, Demiral e Palomino.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata