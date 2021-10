Dove vedere Juventus – Roma in TV e streaming

Dopo una settimana di pausa a causa delle partite delle Nazionali di calcio, torna la Serie A TIM con la sua ottava giornata. Quest’ultima vedrà il grande match di domenica 17 ottobre alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Roma.

I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri ha avuto un inizio di campionato pessimo, ma ha vinto le ultime quattro partite tra campionato e Champions League. La Roma di José Mourinho, invece, a parte la sconfitta contro la Lazio nel derby capitolino, ha acquisito il ragguardevole punteggio di 15 punti in 7 partite.

Dove vedere la partita?

La partita tra Juventus e Roma si giocherà domenica 17 ottobre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Il match verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e quindi sarà visibile su Smart Tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo a un TIMVISION BOX, a una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV Box o simili. La partita può essere osservata anche in streaming su dispositivi come PC, notebook, tablet e smartphone sia Android che iOS.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Allegri deve fare a meno di Rabiot, Morata ed è in dubbio anche McKennie. Quindi si presenterà con un 4-4-2 con Kulusevski e Chiesa in attacco, Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Bernardeschi al centrocampo e Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa.

Mourinho, invece, deve fare a meno di Abraham infortunatosi in nazionale. Qualora non dovesse recuperare, il suo posto passerà a Shomurodov nel ruolo di unica punta nel 4-2-3-1. Sulla trequarti spazio per Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, al centrocampo ci saranno Veretout e Cristante mentre in difesa confermati Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina.

Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Chiesa. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.