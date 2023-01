Ritorna la Serie A TIM con la diciassettesima giornata e tra le partite più attese spicca Milan – Roma di domenica 8 gennaio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45.

Le due squadre hanno vinto nella prima gara del 2023: i rossoneri hanno battuto la Salernitana con il risultato di 2 a 1 mentre i giallorossi hanno superato il Bologna per 1 a 0. Entrambe le squadre cercheranno di dare il massimo per portarsi a casa i 3 punti, soprattutto il Milan che deve continuare a sperare nel sogno scudetto. Tuttavia le statistiche sono alquanto dolorose per la Roma: in cinque incontri i giallorossi non hanno mai vinto e si ricorda un solo risultato utile, ovvero un pareggio, nell’ottobre del 2020.

Dove vedere la partita?

Milan – Roma, quindi, si giocherà domenica 8 gennaio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio programmato per le ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Gobbi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni il Milan dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Al centrocampo vi saranno gli immancabili Tonali e Bennacer mentre in difesa quasi certi Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

La Roma, invece, scenderà in campo sicuramente con il 3-4-2-1 con Abraham punta d’attacco davanti a Dybala e Pellegrini perché vanno valutate ancora le condizioni di Zaniolo. Stessa cosa vale per Dybala uscito dolorante nella scorsa partita. Al centrocampo, invece, dovrebbero essere certi Matic, Cristante, Spinazzola e Celik. In difesa, invece, sicuri Mancini, Smalling e Ibanez.

Pioli dovrebbe confermare l’undici dell’ultima gara, con Giroud davanti a Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers. Difficile vedere titolare De Ketelaere. Bennacer e Tonali in mediana, con Tatarusanu difeso da Kalulu, Calabria, Tomori e Theo Hernandez.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Come vedere Milan – Roma se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.