Sesta giornata di campionato di Serie A TIM e altre partite di fuoco. Tra queste spicca il match Sampdoria – Milan di sabato 10 settembre 2022 allo Stadio Ferraris di Genova con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

Le due squadre hanno avuto un inizio di campionato diametralmente opposto con una che cercherà di invertire il trend negativo e una di continuare il trend positivo. La prima è la Sampdoria che finora ha registrato due pareggi e ben tre sconfitte, la seconda è il Milan che attualmente ricopre la terza posizione in campionato con ben 11 punti (-2 dalla prima in classifica, ovvero l’Atalanta). La Sampdoria deve assolutamente fare qualcosa perché attualmente ricopre le parti basse della classifica con solo Monza e Cremonese ad aver fatto peggio. Il Milan, invece, ha vinto il Derby e pareggiato a Salisburgo in Champions League, quindi cercherà di proseguire la striscia positiva.

Dove vedere la partita?

Sampdoria – Milan, quindi, si giocherà sabato 10 settembre 2022 alle ore 20:45 allo Stadio Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Su DAZN la telecronaca sarà a cura di Edoardo Testoni, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Su Sky, invece, vi saranno Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Sampdoria si presenterà con un 4-3-1-2 con Caputo e Quagliarella coppia d’attacco davanti al trequartista Sabiri. Al centrocampo, invece, vi saranno Rincon, Vieira e Verre. In difesa quasi certi Bereszynski, Ferrari, Colley e Augello.

Il Milan, invece, si presenterà con il consueto 4-2-3-1 rivisitato. In attacco potrebbe esserci spazio per Origi supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Al centrocampo immancabili Tonali e Bennacer anche se potrebbe esserci spazio per Pobega, mentre in difesa quasi certi Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.