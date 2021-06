Dragon Ball Super 73: anticipazioni e immagini

Il sito web dedicato al mondo di Dragon Ball (recuperiamo su Amazon l’ultimo volume dell’edizione italiana a cura di Star Comics) ha pubblicato nelle ultime ore le prime anticipazioni e immagini, di Dragon Ball Super 73. Ricordiamo che si tratta del manga che segue la continuity dell’opera originale di Akira Toriyama ed è scritto dallo stesso autore ma disegnato da Toyotaro su V-Jump.

Dragon Ball Super 73 – facciamo un recap

Il Capitolo 73 prende il titolo di “Goku vs Granola” e fa parte del settimo appuntamento del nuovo arco narrativo, appunto, di Granola, il Sopravvissuto (Seizansha Guranora Hen).

Tuttavia, prima di procedere con i bozzetti del nuovo capitolo, perchè non fare un breve recap di quanto visto nel precedente capitolo, il 72°?

All’interno del precedente capitolo, pubblicato nel numero di luglio 2021 della rivista mensile nipponica, Goku e Vegeta hanno raggiunto il pianeta Cereal e, dopo alcune ricerche, si sono finalmente scontrati con Granola.

Il primo a prendere possesso del campo di battaglia è stato Goku che ha scatenato, con Granola, una battaglia feroce. L’immensa potenza che risiede in Granola è emersa fuori e Goku ha provato a mettercela tutta. Difatti, di fronte a tale potere devastante, Goku non sembra riuscire a prevalere sebbene in forza del Super Saiyan Blue e Ultra Istinto.

Ed ora, passiamo alla novità. A voi i bozzetti:

Dragon Ball Super 73, data di uscita e dove leggerlo

Il capitolo 73 arriverà integralmente dal 20 giugno 2021 (sarà già il 21 in Giappone) attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile in Italia su MANGA Plus.

Dragon Ball Super – il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory (recuperate qui l’edizione Home Video e qui la versione anime comic).

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 70, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.