Dungeon & Dragons: in arrivo gli audiobook interattivi

La serie Dungeon & Dragons: Endless Quest, librigame di Dungeons & Dragons, riceverà un adattamento in formato audiobook interattivo grazie a Dreamscape Media. La serie di audiobook, in inglese e destinata ad un target di bambini, sarà distribuita nei maggiori marketplace come hoopla, Amazon, Apple iBooks, Audible e Google Play.

Dreamscape Media realizzerà un totale di 6 adattamenti audiobook, tratti da altrettanti titoli della serie Dungeon & Dragons: Endless Quest. L’adattamento in questo formato darà agli ascoltatori l’opportunità di immergersi ancora di più nella storia.

Ognuno dei sei titoli della serie sarà letto con un punto di vista in seconda persona, che riferirà direttamente all’ascoltatore, ed esplorerà una storia che offrirà ai giocatori diverse alternative. A seconda dalle scelte dell’ascoltatore gli audiobook forniranno scenari alternativi che saranno in grado di condurre l’ascoltatore a più di venti finali diversi. Questo garantirà così una longevità di queste storie interattive.

Di seguito l’elenco dei libri che faranno parte di questa serie di audiobook:

Escape the Underdark – Guerriero

Into the Jungle – Chierico

To Catch a Thief – Ladro

Big Trouble – Mago

Escape from Castle Ravenloft – Chierico

The Mad Mage’s Academy – Ladro

La serie Dungeon & Dragons: Endless Quest è una collana storica di librigame per ragazzi ambientata in alcuni dei setting più amati di Dungeon & Dragons, in cui, a seconda del titolo, il lettore impersonerà una delle classi del popolare gioco di ruolo. Il protagonista di ogni libro sarà impegnato in un’avventura che metterà alla prova il coraggio e l’intraprendenza dei giovani lettori. La serie è stata pubblicata a partire dal 1982 e nella sua ultima iterazione, pubblicata tra il 2018 e il 2019, è composta da 6 volumi ambientati durante le campagne della quinta edizione.

La serie è stata pubblicata in parte anche in Italia da Armenia che ha curato la localizzazione di 2 volumi: Fuga dal buio profondo (link Amazon) e Nella giungla (link Amazon).