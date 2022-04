Parliamo ancora delle novità di Dungeons & Dragons e nello specifico di Dragonlance, perché abbiamo avuto un’anteprima su questa nuova uscita.

Durante il D&D Direct è stato annunciato l’arrivo di una nuova edizione di Dragonlance per Dungeons & Dragons Quinta Edizione. La notizia è stata accolta con un’incredibile entusiasmo, in quanto si tratta di una delle ambientazioni storiche più amate di sempre. Ideata da Tracy Hickman e Margaret Weis nel 1982, Dragonlance ha conosciuto (e conosce tutt’ora) una grandissima notorietà, grazie ai personaggi e al ciclo di romanzi basati sulle avventure al tavolo dei suoi autori. Ma cosa possiamo aspettarci da questo nuovo supplemento per Dungeons & Dragons? Secondo quanto svelato durante la diretta streaming di ieri Dragonlance, la cui uscita è prevista entro la fine del 2022, vedrà i giocatori immersi in uno scenario di epiche battaglie su larga scala.

Abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a un evento riservato alla stampa e scoprire così qualcosa in più su questo nuovo e atteso contenuto parlandone con Ray Winninger, executive producer di Dungeons & Dragons, il quale ci ha raccontato alcune anticipazioni di cosa ci aspetta su Krynn.

Dragonlance in Quinta Edizione

Il nuovo corso di Dragonlance vedrà l’uscita di due nuovi contenuti: Dragonlance – Shadow of the Dragon Queen e Dragonlance – Warriors of Krynn: il primo sarà il manuale che conterrà l’ambientazione e la campagna, mentre il secondo sarà un gioco da tavolo cooperativo strategico. Per quel che riguarda i contenuti del manuale di ambientazione non ci sono ancora informazioni ufficiali, tuttavia è possibile ipotizzare che tra le pagine di Shadow of the Dragon Queen sarà possibile ritrovare alcuni dei contenuti diffusi con Unearthed Arcana Heroes Of Krynn.

I prezzi di questi due contenuti non sono ancora stati rivelati, tuttavia per poter giocare la campagna di Dragonlance occorrerà avere solo il manuale, mentre il gioco da tavolo sarà un prodotto standalone che potrà essere utilizzato come esperienza complementare a quella del gioco carta e penna.

La campagna che sarà presente all’interno del manuale sarà ambientata durante la Guerra delle Lance e sarà contemporanea a quella dei moduli originali pubblicati alla fine degli anni ‘80; si tratterà di una storia completamente nuova, scollegata dalla serie dei romanzi e dalle gesta dei suoi personaggi iconici. Questo significherà che nei manuali ci sarà traccia di questi personaggi, soprattutto in termini di cameo (in particolare di un paio di villain), senza però subirne una diretta influenza.

Rimanendo in argomento romanzi, data l’imminente uscita sul mercato di Dragons of Deceit (potete preordinarlo a questo link), nuovo romanzo di Weis e Hickman, il manuale non avrà punti di contatto con la storia del nuovo corso della saga, che ha luogo dopo la Guerra delle Lance.

Mantenere i contenuti dei manuali di gioco separati dai contenuti letterari dei romanzi basati sulle ambientazioni di Dungeons & Dragons è una necessità data dalla volontà di offrire ai giocatori la possibilità di plasmare storie in cui i giocatori siano i veri protagonisti.

Giochiamo alla Guerra delle Lance

Shadow of the Dragon Queen sarà una storia che parlerà di guerra: la campagna rifletterà queste atmosfere abbracciando completamente questo genere di esperienza. Il gioco è stato concepito originariamente come un gioco di battaglie, quindi sarà possibile per chi lo desidera giocare soltanto le battaglie tralasciando gli aspetti più narrativi.

Nonostante questo aspetto distintivo Dragonlance – Shadow of the Dragon Queen all’interno delle sue pagine manterrà comunque un forte legame con il gioco di ruolo, immergendo i giocatori in grandi ed epiche battaglie dal taglio cinematografico.

L’introduzione all’interno del gioco delle battaglie campali potrà essere gestito in due modi, a seconda dell’inclinazione del gruppo di gioco nei confronti del gioco strategico. Per un’esperienza più narrativa, sarà possibile utilizzare il set di regole schematiche contenuto all’interno del manuale della campagna che permetterà di tenere traccia delle varie evoluzioni in gioco.

Chi invece desidera un’esperienza più vincolata al campo di battaglia, potrà decidere di giocare ogni singolo scenario utilizzando l’apposito gioco da tavolo strategico cooperativo, Dragonlance – Warriors of Krynn, che Wizards of the Coast metterà in commercio in contemporanea con il lancio di Dragonlance – Shadow of the Dragon Queen.

Warriors of Krynn sarà un gioco da tavolo cooperativo di ispirazione europea, all’interno del quale sarà possibile ricreare le battaglie campali presenti nella campagna del gioco di ruolo e giocarle importando nel gioco in scatola le schede dei propri personaggi di Dungeons & Dragons.

Le battaglie su larga scala saranno uno degli elementi distintivi di questa campagna e per questo motivo, come già avvenuto in passato in altri manuali di espansione, le regole per la gestione di questo aspetto del gioco potranno essere importate in qualsiasi altro setting, ufficiale o homebrew.

Perché una nuova edizione di Dragonlance

In termini di continuità con il passato, Winninger ha dichiarato che per lui lavorare a questa nuova edizione è stata un’esperienza molto bella e avvincente, una sorta di ritorno a casa, in quanto aveva già contribuito come autore ad alcuni dei moduli storici. Dragonlance rappresenta un mondo amato da tutti i giocatori e autori di Dungeons & Dragons, pertanto uno degli obiettivi con cui gli autori hanno affrontato questa nuova sfida è stato il desiderio di tramandare alle nuove generazioni questo setting iconico.