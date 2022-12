Continua la telenovela mediatica attorno allo status di Black Adam nel nuovo DC Universe. A quanto pare Dwayne “The Rock” Johnson, interprete del noto antieroe dei fumetti, si sarebbe rifiutato di girare un cameo in Shazam! Fury of the Gods, sequel del film con Zachary Levy uscito nel 2019.

Il sequel di Shazam! non avrà un cameo di The Rock

L’indiscrezione è arrivata dal giornalista di The Wrap Umberto Gonzalez che più volte si è dimostrato fonte attendibile in passato. Non si conoscono le motivazioni dietro al rifiuto di The Rock, ma dalla scena post-credits del suo film era evidente come la sua intenzione fosse quella di anticipare uno scontro tra Black Adam e Superman, lasciando stare Shazam. Ovviamente questa strada sarà difficilmente percorribile dal momento che Henry Cavill ha confermato ufficialmente la sua dipartita dal ruolo dell’uomo d’acciaio.

Diretto ancora una volta da David F. Sandberg il sequel di Shazam! uscirà adesso il 17 marzo 2023 anzichè il 21 dicembre di quest’anno. L’alter ego di Billy Batson se la vedrà con le figlie di Atlas, Hespera e Kalypso, interpretate rispettivamente da Helen Mirren e Lucy Liu. Tornerà la Shazam Family in gran completo, con dei costumi nuovi di zecca. Come rivelato dal regista il film ha tratto maggiore ispirazione dalla mitologia greca piuttosto che dal mondo dei fumetti DC.

Rock passed on doing a cameo in Shazam 2 when he was asked. — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) December 15, 2022

Purtroppo Black Adam si è rivelato un flop commerciale al box-office nonostante i grandi impegni a livello marketing e il tour globale di The Rock per promuoverlo. Il film raggiungerà a malapena i 400 milioni di dollari e genererà ingenti perdite nonostante l’attore abbia voluto smentire il tutto con un articolo pubblicato su Deadline (per molti ritenuta una manovra di PR). Date queste premesse, e la voglia di James Gunn e Peter Safran di effettuare un reboot del DC Universe, un sequel di Black Adam appare altamente improbabile.