È in arrivo una nuova serie live action di Batman ma non è esattamente quello che molti si aspettano. Non si tratta infatti di un nuovo progetto legato all’attesissimo The Batman né un nuovo progetto animato o televisivo magari con il ritorno di Ben Affleck bensì dell’adattamento del webtoon Batman: Wayne Family Adventures lanciato sull’omonima piattaforma di fumetti digitali completamente gratuita che ha fatto registrare, nei primi 7 episodi attualmente pubblicati, la bellezza di oltre 600.000 “sottoscrizioni” questo significa che almeno 600.000 utenti hanno letto o leggeranno la serie.

Questa la breve sinossi di Batman: Wayne Family Adventures:

Batman ha bisogno di una pausa, ma con l’arrivo di Duke Thomas a Villa Wayne e una scorta infinita di bambini adottati, affidati e biologici da gestire, Bruce Wayne avrà il suo bel da fare. Essere padre non può essere più difficile di essere Batman, giusto?

Batman: Wayne Family Adventures, la nuova serie live action di Batman

Il successo, anche solo considerandolo in termini meramente numerici, del webtoon ha spinto DC ha stringere una partnership con Ismahawk per realizzare una miniserie in tre parti che debutterà a metà ottobre sul canale youtube del gruppo di produzione.

Eccovi il teaser:

Il cast della webserie è di prim’ordine: Jonathan Bentley sarà Bruce Wayne, Yoshi Sudarso (Buffalo Boys, Bullet Train) sarà Dick Grayson/Nightwing, Lisa Foiles (All That, Malcolm in the Middle) sarà Barbara Gordon/Oracle, Tim Neff (Echo 3, Outpost) sarà Jason Todd/Red Hood, Peter Sudarso (Supergirl, The Paper Tigers) sarà Tim Drake/Red Robin, Meghan Camarena (Power Rangers Hyperforce, Video Game High School) sarà Stephanie Brown/Spoiler, Gemma Nguyen (Phantom Breaker) sarà Cassandra Cain/Orphan, Carter Rockwood sarà Damian Wayne/Robin, D-Shaunt “Fik-Shun” Stegall (So You Think You Can Dance) sarà Duke Thomas/Signal e Marcus Weiss (Scrubs, Le Rêve) sarà Alfred Pennyworth.

Volete tuffarvi nella lettura di Batman ecco tutti i fumetti essenziali.

Eccovi una galleria di immagini dietro le quinte:

Fan di Batman, acquistate un esclusivo cronografo della Undone su Amazon.