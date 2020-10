El Clasico, ecco dove vedere il match

Settima giornata della Liga spagnola al via ma gli occhi saranno tutti puntati su uno degli appuntamenti più importanti e attesi da tutti gli appassionati di calcio, El Clasico, Barcellona-Real Madrid al Camp Nou sabato 24 Ottobre alle 16:00 (diretta in esclusiva su DAZN).

Per poter seguire gli eventi disponibili su DAZN e SKY è necessario sottoscrivere i rispettivi abbonamenti.

Un Clasico diverso da quello degli ultimi anni che, dopo un’estate turbolenta, vedrà comunque Messi in campo a guidare i suoi. Dall’atra parte un Real Madrid che ha operato poco sul mercato senza spese folli, come ci aveva abituato negli anni.

Photo credit - depositphotos.com

Venendo alla partita, le due squadre ci sono arrivate in maniera differente, il Barcellona, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno di campionato, è riuscito a fornire una prova convincente in Champions vincendo 5-1 seppur con un avversario nettamente inferiore. Il Real Madrid non poteva che cominciare nel peggiore dei modi l’avventura in Champions League.

Dopo il KO interno in Liga contro il Cadice, la formazione allenata da Zinedine Zidane cade nuovamente all’Estadio Alfredo Di Stéfano. Ad avere la meglio è un ottimo Shakhtar Donetsk che spazza via i blancos in trasferta con un clamoroso 3-2, nonostante avesse una squadra piena zeppa di assenze.

Un Clasico tutto da godere perché come sappiamo questa è una partita diversa dalle altre, carica di pressioni e aspettative. Uan partita dalle forti motivazioni e che nessuna delle due squadre vuole perdere. Sarà Messi contro Sergio Ramos, sarà Zidane contro Koeman.

Tutti pronti sabato per il Clasico, una delle partite più attese di tutta la stagione calcistica europea.