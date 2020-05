Elena, Diventerò Presidente: la serie avrà una seconda stagione

Disney+ ha annunciato che la serie di successo Elena, Diventerò Presidente è stata rinnovata per una seconda stagione. Targata CBS Television Studios e I Can and I Will Productions, la serie è prodotta a livello esecutivo da Gina Rodriguez insieme alla creatrice Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend), Keith Heisler e Molly Breeskin. Ilana Peña e Keith Heisler sono anche co-showrunners.

Elena, Diventerò Presidente segue le vicende di Elena Cañero-Reed nel suo viaggio per diventare il futuro presidente degli Stati Uniti, mentre affronta gli alti e bassi della scuola media. Tra i personaggi principali della serie ci sono Tess Romero (Blind Spot) nel ruolo di Elena, Charlie Bushnell che interpreta Bobby, Selenis Leyva (Orange Is the New Black, Murphy Brown) nel ruolo di Gabi e Michael Weaver (Here and Now – Una famiglia americana, The Real O’Neals) che interpreta Sam. Gina Rodriguez (Jane the Virgin) ritornerà, come guest star, nei panni di Elena da adulta, il futuro presidente degli Stati Uniti.

Agnes Chu, senior vice president, Content, Disney+, ha detto:

“Le storie positive e sincere che possono essere di ispirazione sono fondamentali per i nostri contenuti e la serie della creatrice Ilana Peña rappresenta perfettamente questi principi. Le famiglie di tutto il mondo si sono innamorate di Elena e della famiglia Cañero-Reed e siamo entusiasti di raccontare in una nuova stagione il viaggio di Elena attraverso l’adolescenza, spesso esilarante e sempre significativo. È stato meraviglioso collaborare con la straordinaria Gina Rodriguez per proporre punti di vista diversi e specifici e non vediamo l’ora di poter seguire le nuove avventure della Presidente Cañero-Reed in questa nuova stagione”.

David Stapf, president, CBS Television Studios, ha invece dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Disney+ in una serie che vede impegnate donne forti sia davanti che dietro le telecamere. Hanno dato il massimo sin dal primo giorno dello show. La capacità di Gina di portare avanti progetti con voci nuove e diverse, insieme all’abilità di Ilana di unire commedia, drama, umorismo e sensibilità, danno vita a questa meravigliosa storia di formazione”.

Per la serie sono stati ordinati 10 nuovi episodi che saranno disponibili in esclusiva su Disney+.