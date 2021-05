Enola Holmes, arriva il sequel del film Netflix con Millie Bobbi Brown

The Hoolywood Reporter ha appena annunciato in esclusiva che Netflix ha dato il via libera per la realizzazione del sequel di Enola Holmes, film incentrato sulle avventure della giovane sorella ribelle del noto investigatore. A interpretarla ci ha pensato la star di Stranger Things Millie Bobbi Brown.

A tornare nel nuovo film ci penserà anche Henry Cavill, ancora nei panni di Sherlock Holmes. Il primo film, basato sulla serie di romanzi di Nancy Springer The Enola Holmes Mysteries, è stato un grande successo per la piattaforma, totalizzando ben 76 milioni di visualizzazioni nel primo mese dalla sua uscita.

Annunciato ufficialmente il sequel di Enola Holmes

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul cast che ne farà parte e sulla finestra di lancio. Per Millie e Henry si tratta di ogni caso di una collaborazione molto proficua con Netflix: la prima è pronta a tornare nella quarta stagione di Stranger Things e sarà la protagonista del film fantasy Damsel, mentre l’ex Superman sarà nuovamente Geralt nella seconda stagione di The Witcher.

A dirigere il primo film ci ha pensato Harry Bradbeer, noto per il suo lavoro in Fleabag. Questa la sinossi ufficiale: In cerca della madre scomparsa, l’intrepida adolescente Enola Holmes usa le sue doti investigative per battere d’astuzia il fratello Sherlock e aiutare un lord in fuga.

Nel cast di Elona Holmes ci sono stati anche Helena Bonham Carter nei panni della madre della ragazza e Sam Claflin in quelli di Mycroft Holmes, il più anziano dei fratelli. Nel film il personaggio di Millie rompe più volte la quarta parete, rivolgendosi direttamente allo spettatore.

Potete vedere Enola Holmes e l’intero catalogo delle produzioni originali Netflix abbonandovi a questo link.

In attesa di nuove informazioni sul sequel, vi consigliamo di recuperare tutti i volumi dedicati alle indagini di Enola Holmes. Li trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.