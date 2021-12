Fear the Walking Dead, spin off della serie tv di successo The Walking Dead, è stata da poco rinnovata per una nuova stagione, tagliando dunque il traguardo di ben 8 stagioni complessive.

Fear the Walking Dead rinnovata per una ottava stagione

AMC ha da poco rinnovato la serie Fear the Walking Dead per una nuova ed ottava stagione, segnando anche il ritorno di Kim Dickens. L’attrice riprenderà dunque il suo ruolo di Madison nella serie spin off della trasposizione televisiva di The Walking Dead, fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard (disponibile qui su Amazon.it).

Attualmente, siamo in attesa dell’uscita della seconda parte della settima stagione di Fear the Walking Dead, il cui ritorno è fissato per il prossimo 17 Aprile 2022. Kim Dickensm tornerà a vestire i panni di Madison proprio nella seconda parte di questa stagione, di cui è stato pubblicato da poco anche un teaser trailer che trovate in calce all’articolo. La nuova stagione dello spin off uscirà l’anno prossimo dopo la conclusione della serie principale di The Walking Dead e del suo altro spin off, The Walking Dead: World Beyond.

Gli showrunner di Fear the Walking Dead Andrew Chambliss e Ian Goldberg hanno parlato a ComicBook.com del finale dello spin off.

Non abbiamo ancora parlato di quando la serie finirà. Ognuno di noi ha la propria idea di come la serie dovrebbe concludersi, ma per adesso continueremo a raccontare queste storie finché AMC vorrà farlo.

Le riprese delle ultime quattro stagioni di Fear the Walking Dead si sono svolte a Austin, in Texas, mentre per l’ottava stagione è stato scelta la Georgia, nello specifico Savannah, come nuovo teatro della serie. Il cast della seconda parte della settima stagione vede i nomi di Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danny Garcia, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Christine Evangelista, Colby Hollman, Jenna Elfman, Keith Carradine, e Ruben Blades.