The Walking Dead: teaser trailer per lo spin-off ambientato nel futuro

Il primo teaser trailer del nuovo spin-off di The Walking Dead ci porta nel futuro a conoscere la prima generazione nata e cresciuta nel mondo post-apocalisse.

È un periodo di grandi transizioni e cambiamenti per The Walking Dead: prima è terminata (con scarso preavviso e sorpresa di tutti) la graphic novel originale, poi è stata annunciata una trilogia cinematografica con protagonista il Rick di Andrew Lincoln, e successivamente una nuova serie TV ambientata nel futuro, e di cui si sapeva poco o nulla… fino ad ora.

Arriva infatti un teaser trailer che mostra i nuovi giovanissimi protagonisti dello show ambientato nello stesso universo in cui si muovono già The Walking Dead e Fear The Walking Dead, ma come vi avevamo detto, in un’altra collocazione temporale: il futuro. I personaggi disegnati negli storyboard ora prendono vita nel teaser e mostrano sullo sfondo di splendidi artwork un mondo completamente nuovo a metà tra meraviglia ed orrore, di cui i personaggi raccontano con distacco e sembrano ignorare, forse perché l’hanno studiato solo sui libri di scuola, o magari perché i loro genitori glie lo hanno semplicemente raccontato.

Questo è probabilmente l’aspetto più affascinante del nuovo spin-off: un mondo in cui gli esseri umani sembrano essere abituati a “convivere” con la piaga degli zombie, ed hanno costruito una comunità parallela che prova a vivere e prosperare nella normalità, come se ci si trovasse in una cupola di vetro. Tuttavia, i ragazzi sembrano interessati a scoprire ed esplorare questo nuovo mondo, quindi potremo dare un’occhiata ravvicinata al “futuro” di The Walking Dead a partire dalla prossima primavera, quando la serie -ancora senza nome- avrà inizio negli States.

“Questo nuovo capitolo del franchise sfrutterà offrirà una narrazione completamente nuova, e mostrerà un grande segreto insito nel mondo di The Walking Dead” dichiara il produttore esecutivo Scott Gimple, impegnato nello spin-off mentre parallelamente lavora anche alla serie principale da ormai cinque stagioni, “Nel corso di tutti questi anni abbiamo visto soltanto un piccolo frammento del mondo di The Walking Dead, ma è bene dirvi che ci sono tantissimi altri mondi completamente inesplorati lì fuori: il ‘grande segreto’ è che esistono numerose comunità di persone sopravvissute all’apocalisse. Un accenno di questa realtà lo abbiamo già avuto nel corso della settima stagione nel filone principale, e dopo ancora in ‘The End of Everyhing’, ma ora mostreremo molto, molto di più riguardo questo mondo, con una serie di progetti collaterali molto differenti tra loro.”

È probabile che, visto che nel teaser vediamo alcuni artwork e bozzetti dei personaggi, il futuro di The Walking Dead venga esplorato in modo crossmediale con serie a fumetti dedicati e magari anche una serie animata.