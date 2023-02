San Valentino è alle porte, e se stai cercando un modo romantico per trascorrere la serata con il tuo partner, Prime Video ha una vasta scelta di film perfetti per la occasione. Dai classici come La la land e Notting Hill, c’è qualcosa per ogni gusto. Per aiutarti a scegliere il film perfetto per la tua serata romantica, abbiamo selezionato alcune delle migliori opzioni disponibili su Prime Video.

San Valentino: 5 film romantici da vedere su Prime Video

La la land

Film su Prime Video



La prima proposta che vogliamo indicarvi come possibile film da guardare durante la serata di San Valentino è La La Land, il lungometraggio del 2016 diretto da Damien Chazelle e interpretato da Ryan Gosling e Emma Stone. Il film porta sul piccolo schermo un tributo al genere musicale Hollywoodiano e narra la storia d’amore tra un attore fallito e una giovane pianista jazz, intenti a inseguire i loro sogni nella città dei sogni, Los Angeles. La storia d’amore tra Mia e Sebastian è piena di alti e bassi, ma alla fine, l’amore prevale sempre. La la land ha ottenuto una grande risposta da parte di critica e pubblico, vincendo numerosi premi tra cui 6 premi Oscar. La colonna sonora originale del film è un’altra delle sue caratteristiche che rendono questo film perfetto per San Valentino, grazie alla presenza di brani del calibro di City of Stars e Audition (The Fools Who Dream).

Notting Hill

La seconda proposta che vogliamo portare alla vostra attenzione è il grande classico Notting Hill, il film del 1999 diretto da Roger Michell e interpretato da Julia Roberts e Hugh Grant divenuto un classico romantico degli anni ’90. Notting Hill narra la storia d’amore tra un libraio inglese, William Thacker (interpretato da Hugh Grant) e la famosa attrice americana Anna Scott (interpretata da Julia Roberts). La storia prende il via quando i due si incontrano, del tutto casualmente, in un negozio di libri di Notting Hill e si innamorano l’uno dell’altra. In Notting Hill le performance degli attori sono straordinarie, con Hugh Grant che offre una delle sue migliori performance nella sua carriera al fianco di una splendida Julia Roberts perfetta nella sua interpretazione.

Le pagine della nostra vita

La terza proposta che abbiamo selezionato per voi è il lungometraggio The Notebook, Le pagine della nostra vita in italiano, un film romantico del 2004 diretto da Nick Cassavetes e interpretato da Ryan Gosling e Rachel McAdams. Questo lungometraggio è direttamente ispirato all’omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks e narra la storia d’amore tra Noah Calhoun (interpretato da Ryan Gosling) e Allie Hamilton (interpretata da Rachel McAdams) attraverso una serie di flash-back. La storia inizia quando i due si incontrano per la prima volta nell’estate del 1940 e da lì prende il volo nella costruzione di qualcosa di magnifico. Se siete teneri di cuore, preparatevi a versare qualche lacrimuccia.

Ricatto d’amore

Il quarto lungometraggio che abbiamo selezionato per voi è The Proposal, Ricatto d’amore in italiano. Il film è una commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher e interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds, e narra la storia di Margaret Tate (Interpretata da Sandra Bullock), un’editor di libri canadese, che si trova in una situazione difficile quando scopre che la sua richiesta di estendere il suo visto negli Stati Uniti è stata respinta. In un impeto di disperazione, lei chiede al suo assistente, Andrew Paxton (interpretato da Ryan Reynolds), di sposarla in modo da poter restare negli Stati Uniti. Andrew accetta, ma solo a condizione che lei lo accompagni a casa per incontrare la sua famiglia e fingere che la loro relazione sia vera. Il film Ricatto d’amore è pieno di colpi di scena e momenti divertenti, un mix che ti farà ridere ma anche riflettere sull’amore e l’importanza della famiglia.

La memoria del cuore

La quinta ed ultima proposta che abbiamo selezionato per voi è The Vow, La memoria del cuore in italiano, un film drammatico del 2012 diretto da Michael Sucsy e interpretato da Rachel McAdams e Channing Tatum. Il lungometraggio racconta la vera storia d’amore tra Paige (interpretata da Rachel McAdams) e Leo (interpretato da Channing Tatum), due giovani innamorati che a causa di un incidente d’auto saranno costretti a vivere momenti difficili. Paige infatti, a causa dei danni riportati dall’incidente, è soggetta a un’amnesia che non le fa ricordare più nulla del matrimonio con Leo. Riuscirà quest’ultimo a farle riscoprire l’amore, così da riportare indietro la loro vita insieme?