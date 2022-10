La saga di Final Fantasy vanta milioni di fan in tutto il mondo ed era solo questione di tempo prima che Square Enix decidesse di creare un gioco di carte collezionabili dedicato proprio alla creatura di Hironobu Sakaguchi. Così, nel Novembre del 2016 viene lanciato sul mercato Final Fantasy Trading Card Game, articolato in diverse espansioni chiamate Opus e raffigurante tutti i personaggi dei vari capitoli principali della serie e dei suoi spin-off.

Come ogni gioco di carte collezionabili che si rispetti, anche Final Fantasy Trading Card Game consiste nel creare un mazzo da 50 carte, con un massimo di tre copie della stessa carta, per potersi scontrare contro gli avversari tramite le proprie strategie e basati sui personaggi che preferiamo, sia eroi che cattivi o mostri.

Final Fantasy Trading Card Game

I tipi di carte

Esistono quattro tipi di carte all’interno di Final Fantasy Trading Card Game: Avanguardia, Retroguardia, Mostro ed Evocazione, ognuna con le sue peculiarità e caratteristiche specifiche.

Avanguardia

Le carte Avanguardia sono quelle che ci permettono di fare danni al nostro avversario o che bloccano i suoi attacchi. Queste, infatti, sono le uniche ad avere un valore di attacco posto in basso a destra, che corrisponde anche al numero di danni che devono ricevere per essere distrutte. Quando vengono messe in campo, entrano in posizione Attiva (ovvero in verticale).

Retroguardia

Le carte Retroguardia sono quelle che forniscono supporto alle Avanguardie dalle retrovie, utilizzando le loro abilità per danneggiare gli avversari, distruggere altre Retroguardie, rendere Avanguardie più forti ed altre più deboli e così via, oltre a generare Crystal Points (CP), che permetteranno ai giocatori di giocare altre carte dalla propria mano. Quando vengono messe in campo, entrano in Dull (ovvero in orizzontale, il corrispettivo del “Tap” di altri GCC per intenderci).

Mostro

Le carte Mostro non possono ne attaccare, ne fornire CP, ma posseggono delle forti abilità che possono essere utilizzate fin da quando vengono messe in campo, che gli permettono di influenzare la partita in diverse maniere, tra cui bloccando gli attacchi delle Avanguardie avversarie o diventando Avanguardie loro stessi.

Evocazione

Le carte Evocazione vengono messe nella cosiddetta Break Zone (il corrispondente della classica “Pila degli scarti” o “Cimitero”) subito dopo il loro utilizzo, ma posseggono delle potenti abilità. Inoltre, possono essere utilizzate in qualsiasi momento, sia nel proprio turno che in quello dell’avversario, in base a ciò che è scritto nella loro descrizione.

Gli elementi che compongono una carta

In questa sezione, vedremo nel dettaglio da quali elementi è composta una carta di Final Fantasy Trading Card Game, prendendo in esempio il Waltzer N°2 del set Emissaries of Light, corrispondente all’Opus XVI:

Nome della carta: indica, appunto, il nome della carta corrispondente. In questo caso, non sono presenti altre icone all’interno della barra, ciò significa che potremo mettere una sola copia di questa carta alla volta sul terreno di gioco (altrimenti sarebbe presente l’icona con le tra carte sovrapposte) e che non possiede nessuna abilità EX Burst (raffigurata con l’icona EX);

indica, appunto, il nome della carta corrispondente. In questo caso, non sono presenti altre icone all’interno della barra, ciò significa che potremo mettere una sola copia di questa carta alla volta sul terreno di gioco (altrimenti sarebbe presente l’icona con le tra carte sovrapposte) e che non possiede nessuna abilità (raffigurata con l’icona EX); Costo e Elemento: il numero all’interno del cristallo indica il costo richiesto per giocare la carta e l’elemento indicato dal colore dello stesso (in questo caso, il costo è di tre CP Fuoco). Gli elementi sono in totale 8 e sono rappresentati da vari colori: Fuoco (rosso), Ghiaccio (azzurro), Vento (verde), Terra (giallo), Fulmine (viola), Acqua (blu), Luce (bianco) e Oscurità (nero);

il numero all’interno del cristallo indica il costo richiesto per giocare la carta e l’elemento indicato dal colore dello stesso (in questo caso, il costo è di tre CP Fuoco). Gli elementi sono in totale 8 e sono rappresentati da vari colori: (rosso), (azzurro), (verde), (giallo), (viola), (blu), (bianco) e (nero); Tipo di carta, Ruolo e Categoria: questi indicano il tipo di carta (Avanguardia, Retroguardia, Mostro o Evocazione), il Ruolo, utile ad identificare le varie carte, e la categoria, che racchiude sotto il capitolo di appartenenza le varie carte;

questi indicano il tipo di carta (Avanguardia, Retroguardia, Mostro o Evocazione), il Ruolo, utile ad identificare le varie carte, e la categoria, che racchiude sotto il capitolo di appartenenza le varie carte; Testo: descrive, ovviamente, gli effetti della carta. Se il testo cita il nome della carta, si riferisce alla carta stessa;

descrive, ovviamente, gli effetti della carta. Se il testo cita il nome della carta, si riferisce alla carta stessa; Punti Forza: presenti solamente sulle carte Avanguardia, indica la loro forza e la quantità di danni che infliggono in battaglia. Se vengono subiti punti danno superiori al numero indicato, la carta viene distrutta e mandata nella Break Zone. I danni ricevuti influiscono solo sulla difesa e non anche sull’attacco, fino alla fine del turno;

presenti solamente sulle carte Avanguardia, indica la loro forza e la quantità di danni che infliggono in battaglia. Se vengono subiti punti danno superiori al numero indicato, la carta viene distrutta e mandata nella Break Zone. I danni ricevuti influiscono solo sulla difesa e non anche sull’attacco, fino alla fine del turno; Numero e Rarità: qua vi è indicato il numero di serie della carta e la rarità. Quest ultima, si suddivide in quattro categorie, dalla più bassa alla più alta: C (Common), R (Rare), H (Hero) e L (Legend). In più, sono presenti alcune carte S, esclusive del Set Iniziale. Per ogni carta, inoltre, esiste una versione Premium laminata.

Da tenere conto il fatto che sul campo di gioco possono stare al massimo cinque retroguardie solamente un eroe Luce o Oscurità nello stesso momento.

Come giocare una carta

Come già detto, ogni carta per essere giocata ha bisogno che venga pagato il suo costo in Crystal Points (CP) e che almeno uno di questi sia dell’elemento corrispondente, ma come possiamo ottenere questa risorsa? Esistono due modi differenti:

Il primo consiste nell’ utilizzare le Retroguardie : queste, infatti, una volta messe in Dull forniscono 1 CP dell’elemento corrispondente al loro. Se la carta è multi-elemento, va scelto uno dei due;

: queste, infatti, una volta messe in Dull forniscono dell’elemento corrispondente al loro. Se la carta è multi-elemento, va scelto uno dei due; Il secondo, invece, consiste nel sacrificio delle carte nella nostra mano: così facendo, infatti, vengono generati ben 2 CP dello stesso elemento della carta scartata. Se la carta è multi-elemento, va scelto uno dei due e non è possibile generarne di due tipi diversi contemporaneamente.

Le carte Luce e Oscurità, a differenza degli altri elementi, se scartate non generano CP; tuttavia, possono essere giocate utilizzando un qualsiasi altro elemento.

Altra regola aurea è che se si generano più CP del necessario, quelli extra vengono persi e non possono essere usati per pagare il costo di altre abilità o di altre carte; quindi, ogni volta che gioco una carta, la mia riserva di CP torna a 0 e dovrò generarne altri.

Le abilità

In Final Fantasy Trading Card Game esistono diversi tipi di abilità:

Abilità d’azione: queste abilità possono essere usate pagando il loro costo indicato. In alcuni casi, presentano anche l’icona che indica la posizione di Dull e quando è così, significa che vanno “dullate” per utilizzarle, oltre al fatto che non possono essere utilizzate appena messe in campo (a meno che il personaggio non possegga Fretta, ma la vedremo dopo);

queste abilità possono essere usate pagando il loro costo indicato. In alcuni casi, presentano anche l’icona che indica la posizione di Dull e quando è così, significa che vanno “dullate” per utilizzarle, oltre al fatto che non possono essere utilizzate appena messe in campo (a meno che il personaggio non possegga Fretta, ma la vedremo dopo); Abilità del terreno: queste abilità si attivano solo quando il personaggio è presente sul terreno e possono ridurre i costi delle Evocazioni ad esempio, o aumentare i Punti Forza delle Avanguardie e così via;

queste abilità si attivano solo quando il personaggio è presente sul terreno e possono ridurre i costi delle Evocazioni ad esempio, o aumentare i Punti Forza delle Avanguardie e così via; Autoabilità: queste abilità si attivano automaticamente quando vengono soddisfatte le condizioni richieste;

queste abilità si attivano automaticamente quando vengono soddisfatte le condizioni richieste; Abilità Speciali: queste abilità sono caratterizzate dal nome delle stesse scritte in arancione, seguite da un’icona raffigurante una “S“. Per utilizzarle, oltre a pagarne il costo, serve che il giocatore scarti una carta con lo stesso nome, anche se con un numero di serie diverso.

Esistono poi una serie di abilità passive o status, che permettono ulteriori strategie:

Fretta: le Avanguardie dotate di questa abilità possono attaccare o usare abilità che consistono nel Dull anche nel turno in cui vengono giocate;

le Avanguardie dotate di questa abilità possono attaccare o usare abilità che consistono nel Dull anche nel turno in cui vengono giocate; Audacia: le Avanguardie dotate di questa abilità non vengono messe in Dull quando attaccano, ma possono attaccare una volta sola per turno;

le Avanguardie dotate di questa abilità non vengono messe in Dull quando attaccano, ma possono attaccare una volta sola per turno; Danni: il personaggio dotato di danni, guadagna l’abilità indicata una volta che subisce i danni indicati;

il personaggio dotato di danni, guadagna l’abilità indicata una volta che subisce i danni indicati; Primo Colpo: quando le Avanguardie dotate di questa abilità attaccano o bloccano, infliggono i danni alle Avanguardie avversarie per prime, a meno che anche queste non siano dotate di Primo Colpo. Quando il giocatore distrugge in questo modo una carta dell’avversario, non vengono subiti danni;

quando le Avanguardie dotate di questa abilità attaccano o bloccano, infliggono i danni alle Avanguardie avversarie per prime, a meno che anche queste non siano dotate di Primo Colpo. Quando il giocatore distrugge in questo modo una carta dell’avversario, non vengono subiti danni; Ricerca: il giocatore può cercare nel proprio mazzo la carta indicata, svelarla e poi aggiungerla alla propria mano;

il giocatore può cercare nel proprio mazzo la carta indicata, svelarla e poi aggiungerla alla propria mano; Congelamento: un personaggio Congelato non si attiverà durante la prossima Active Phase del suo proprietario;

un personaggio Congelato non si attiverà durante la prossima Active Phase del suo proprietario; Attacco alle Spalle: così come le Evocazioni e le abilità, i personaggi con questa particolare abilità possono essere giocati sia durante l’Attack Phase, sia durante la Main Phase del giocatore. Possono essere utili anche per rispondere alle azioni dell’avversario, ma non consentono un’ulteriore risposta da parte dello stesso.

Le fasi di gioco

Il turno di ogni giocatore si svolge secondo alcune specifiche fasi a turni alterni. La partita termina quando uno dei due giocatori infligge 7 danni all’altro, uno dei due non può pescare la carta all’inizio del turno, o vengono inflitti uno o più danni e il giocatore che li ha subiti non ha più carte da pescare nel mazzo (ogni volta che viene fatto un danno, la prima carta del mazzo viene messa nella Damage Zone, a segnalare un punto ferita).

Vediamo nel dettaglio le varie fasi di gioco.

Preparazione

Innanzi tutto, si mischiano e si preparano i mazzi che, ricordiamo, non possono avere più di 50 carte, ciascuna delle quali non può essere presente in non più di tre copie (ovviamente, se vi sono carte con lo stesso nome, ma con numero di serie diverso sono considerate carte differenti). Dopodiché, i due mazzi vengono posizionati alla destra del giocatore, nell’area apposita.

Successivamente, viene deciso chi inizia e si pescano 5 carte ciascuno. Il primo giocatore pesca una sola carta, mentre nei turni successivi se ne pescheranno sempre due.

Active Phase

In questa fase, si “riattivano” tutte le carte che erano state “dullate” semplicemente mettendole in verticale.

Draw Phase

Il giocatore attivo non farà altro che pescare due carte dal proprio mazzo (ricordiamo che colui/colei che inizia la partita potrà pescare una sola carta). Se un giocatore, durante questa fase, esaurisce le carte e non può pescare, perde la partita.

Main Phase 1

Durante questa fase, si possono fare tre diverse azioni, in qualunque ordine lo si preferisce:

Giocare un Personaggio: una volta pagatone il costo, si può mettere un campo un Personaggio, ricordando che sia i Mostri che le Avanguardie verranno sempre giocate nella parte frontale del campo da gioco in posizione Attiva, mentre le Retroguardie saranno giocate nella parte posteriore in posizione di Dull. Se nel testo della carta vi è presente un’abilità che prevede di dullare la stessa, questa non può essere attivata nello stesso turno in cui la carta viene giocata, a meno che non sia una carta Mostro o non posseggano l’abilità Fretta; quest ultima abilità, permette alle Avanguardie anche di attaccare nel momento in cui entrano in gioco, cosa che diversamente non gli è concessa;

una volta pagatone il costo, si può mettere un campo un Personaggio, ricordando che sia i Mostri che le Avanguardie verranno sempre giocate nella parte del campo da gioco in posizione Attiva, mentre le Retroguardie saranno giocate nella parte posteriore in posizione di Dull. Se nel testo della carta vi è presente un’abilità che prevede di dullare la stessa, questa non può essere attivata nello stesso turno in cui la carta viene giocata, a meno che non sia una carta Mostro o non posseggano l’abilità Fretta; quest ultima abilità, permette alle Avanguardie anche di attaccare nel momento in cui entrano in gioco, cosa che diversamente non gli è concessa; Giocare un’Evocazione: una volta pagatone il costo, si può giocare un’Evocazione e attivarne gli effetti, mettendola direttamente nella Break Zone subito dopo (posta sotto al deck). Si possono giocare Evocazioni anche dopo che l’avversario ha usato un’Abilità o ha giocato un’Evocazione a sua volta;

una volta pagatone il costo, si può giocare un’Evocazione e attivarne gli effetti, mettendola direttamente nella Break Zone subito dopo (posta sotto al deck). Si possono giocare Evocazioni anche dopo che l’avversario ha usato un’Abilità o ha giocato un’Evocazione a sua volta; Usare un’Abilità: una volta pagatone il costo, si possono attivare Abilità o Abilità Speciali. Anche queste, possono essere utilizzate anche dopo che l’avversario ha usato giocato un’Evocazione o ha utilizzato un’Abilità a sua volta.

Nel momento in cui si sono esauriti tutti gli effetti della Main Phase 1, si passa alla fase di attacco.

Attack Phase

Vediamo ora nello specifico come avviene la Attack Phase:

Preparare l’Attacco: nonostante si sia già avuto la possibilità di attivare Abilità e giocare Evocazioni, anche durante questo primo momento della Attack Phase, si può di nuovo ripetere questa operazione, magari utilizzandone di specifiche proprio per l’attacco, dando priorità al giocatore attaccante;

nonostante si sia già avuto la possibilità di attivare Abilità e giocare Evocazioni, anche durante questo primo momento della Attack Phase, si può di nuovo ripetere questa operazione, magari utilizzandone di specifiche proprio per l’attacco, dando priorità al giocatore attaccante; Attaccare: si sceglie l’Avanguardia che attaccherà e la si pone in Dull. Quelle già dullate o che sono appena state messe in gioco non possono ovviamente attaccare in questo turno;

si sceglie l’Avanguardia che attaccherà e la si pone in Dull. Quelle già dullate o che sono appena state messe in gioco non possono ovviamente attaccare in questo turno; Bloccare: il giocatore in difesa può scegliere se bloccare o meno un determinato attacco con una delle sue avanguardie attive (quindi non in Dull). Per fare questo, non serve che esse vengano dullate;

il giocatore in difesa può scegliere se bloccare o meno un determinato attacco con una delle sue avanguardie attive (quindi non in Dull). Per fare questo, non serve che esse vengano dullate; Calcolo dei Danni: se l’attacco viene bloccato, le due Avanguardie si danneggiano l’un l’altro nello stesso momento (a meno che una delle due non possegga l’abilità Primo Colpo).Quella delle due che subisce un numero di danni pari o superiori ai suoi stessi punti forza, viene distrutta e messa nella Break Zone. I danni subiti da quella che “sopravvive” persistono fino alla fine del turno; se, invece, l’attacco non viene bloccato, il giocatore in difesa riceve 1 danno, indipendente dai punti di forza dell’Avanguardia avversaria, e dovrà quindi mettere la prima carta in cima al suo mazzo nella cosiddetta Damage Zone (posta a sinistra nel campo di gioco). Se un giocatore riceve 7 danni, perde la partita. Se una carta che viene messa nella Break Zone possiede la scritta EX nel nome, il suo effetto si applica immediatamente.

L’Attack Phase, può essere ripetuta con ogni Avanguardia che si possiede, fino a quando non si potrà più attaccare o si deciderà di concluderla. Tuttavia, se il giocatore in attacco ha sul campo da gioco almeno due Avanguardie dello stesso elemento, può decidere di effettuare un Attacco in Squadra, che gli consente di effettuare un attacco fatto della somma dei punti forza di entrambe le Avanguardie, come se fossero un unico elemento. Se la forza del giocatore in difesa è superiore, l’attacco verrà bloccato e potrà decidere quale dei due o più elementi verrà distrutto. Ma se questo decide di non bloccare l’attacco, prenderà un solo punto danno.

Da notare ancora due importanti fattori:

Solo il giocatore in attacco può formare squadre;

Quando una squadra viene formata, si possono usare tutte le abilità delle Avanguardie, a patto che tutti i membri le possiedano (si intende abilità come Primo Colpo, ad esempio).

Main Phase 2

Una volta esauriti tutti gli attacchi delle Avanguardie e completata la conta dei danni, si arriva alla Main Phase 2, che si svolge in maniera analoga alla Main Phase 1.

End Phase

Durante la End Phase e prima di passare il turno, devono essere conclusi tutti gli effetti contrassegnati con “fino alla fine del turno”, annullati tutti i danni inflitti alle Avanguardie e scartate tutte le carte in eccesso dalla mano, fino ad averne un massimo di 5. Dopodichè, si passa al turno successivo fino alla fine dello scontro.

Le espansioni

Le espansioni di Final Fantasy Trading Card Game sono chiamate Opus, anche se a partire da Opus IX abbiamo anche una sorta di “Sottotitolo” e da quello che dovrebbe essere Opus XV solamente quest ultimo. In questa parte dell’articolo, elencheremo tutte le espansioni, con il loro numero di carte disponibili e quante ve ne sono divise per rarità (per comodità, lasceremo il termine inglese, indicato anche sulla carta stessa), la data d’uscita e qualche esempio visivo, aggiornando la lista di volta in volta, in base alle nuove uscite.

Opus I

Uscito il 26 Ottobre 2016, il set vanta 216 carte, di cui 48 Common, 60 Rare, 34 Hero, 14 Legend, 216 Premium.

Opus II

Uscito il 24 Marzo 2017, il set vanta 148 carte, di cui 60 Common, 42 Rare, 32 Hero, 14 Legend, 148 Premium.

Opus III

Uscito il 21 Luglio 2017, il set vanta 160 carte, di cui 60 Common, 42 Rare, 32 Hero, 14 Legend, 154 Premium.

Opus IV

Uscito il 25 Novembre 2017, il set vanta 148 carte, di cui 60 Common, 42 Rare, 32 Hero, 14 Legend, 148 Premium. Da questa espansione, vengono introdotte anche le potenti carte Mostro. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Toshiyuki Itahana.

Opus V

Uscito il 17 Marzo 2018, il set vanta 166 carte, di cui 60 Common, 42 Rare, 32 Hero, 14 Legend, 166 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Akira Oguro (FINAL FANTASY IV) e Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS A2 Grimoire of the Rift).

Opus VI

Uscito il 7 Luglio 2018, il set vanta 130 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 130 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Matsuda Toshitaka (FINAL FANTASY Ⅱ), Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS A2 Grimoire of the Rift) e Roberto Ferrari (FINAL FANTASY TYPE-0).

Opus VII

Uscito il 2 Novembre 2018, il set vanta 138 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 138 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Matsuda Toshitaka (FINAL FANTASY Ⅴ), Akira Oguroa (FINAL FANTASY LEGENDS), Toshiyuki Itahana (FINAL FANTASY Crystal Chronicles: Ring of Fates) e Kumiko Koike che ha curato alcune illustrazioni esclusive delle carte Mostro.

Opus VIII

Uscito il 22 Marzo 2019, il set vanta 148 carte, di cui 60 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 148 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS ADVANCE), Kira Oguro (FINAL FANTASY LEGENDS), Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY IX) e Yasuhisa Izumisawa (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES).

Opus IX: Lords & Chaos

Uscito il 19 Luglio 2019, il set vanta 124 carte, di cui 48 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 140 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS A2: GRIMOIRE OF THE RIFT), Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII), Toshiyuki Itahana (MOBIUS FINAL FANTASY), Akira Oguro (FINAL FANTASY IV), Yasuhisa Izumisawa FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES ECHOES OF TIME), Akane Saito (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES ECHOES OF TIME) e Toshitaka Matsuda (MOBIUS FINAL FANTASY).

Opus X: Ancient Champions

Uscito il 8 Novembre 2019, il set vanta 162 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 162 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Ryoma Ito (FINAL FANTASY XII REVENANT WINGS, FINAL FANTASY XI), Yasuhisa Izumisawa (WORLD OF FINAL FANTASY), Rubi Asami (MOBIUS FINAL FANTASY), Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII), Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY III) e Akira Oguro (FINAL FANTASY IV).

Opus XI: Soldier’s Return

Uscito il 27 Marzo 2020, il set vanta 160 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 160 Premium. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS ADVANCE), Yasuhisa Izumisawa (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES MY LIFE AS A DARKLORD), Akira Oguro (FINAL FANTASY IV COMPLETE COLLECTION), Kumiko Koike, un’illustratrice proprio del TCG di Final Fantasy, e Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY I, FINAL FANTASY VI).

Opus XII: Crystal Awakening

Uscito il 6 Novembre 2020, il set vanta 128 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 24 Hero, 14 Legend, 150 Premium. Questa nuova espansione introduce le nuove carte Multi-Elemento, oltre ad avere al suo interno 22 carte Full Art, con 3 carte Legacy di ritorno in forma Full Art. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Mr Gen Kobayashi (FINAL FANTASY EXPLORERS), Mr Yasuhisa Izumisawa (WORLD OF FINAL FANTASY, FINAL FANTASY VI), Mr Ryoma Ito (FINAL FANTASY XI), Ms Rubi Asami, Mr Toshiyuki Itahana (FINAL FANTASY IX), Mr Yusuke Naora (FINAL FANTASY XI), Mr Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII) e Mr Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY V).

Opus XIII: Crystal Radiance

Uscito il 26 Marzo 2021, il set vanta 128 carte, di cui 54 Common, 35 Rare, 25 Hero, 14 Legend, 162 Premium. Questa nuova espansione introduce nuove combinazioni multi-elemento, 3 carte Legend Premium Full Art ristampate e un nuovo titolo: LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Gen Kobayashi (FINAL FANTASY EXPLORERS, DISSIDIA FINAL FANTASY), Yasuhisa Izumisawa (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES: MY LIFE AS A KING), Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS ADVANCE), Akira Oguro (FINAL FANTASY IV, DISSIDIA FINAL FANTASY), Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY III) e Miki Yamashita (DISSIDIA FINAL FANTASY).

Opus XIV: Crystal Abyss

Uscito il 6 Agosto 2021, il set vanta 130 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 152 Premium. Questa nuova espansione introduce nuove combinazioni multi-elemento, 22 carte Premium Full Art (tra cui 3 ristampe Legend) e un nuovo titolo: WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Rubi Asami (DISSIDIA FINAL FANTASY), Yasuhisa Izumisawa (WORLD OF FINAL FANTASY), Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift, FINAL FANTASY XII), Akira Oguro (FINAL FANTASY IV), Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII), Kumiko Koike (FINAL FANTASY XI), Gen Kobayashi FINAL FANTASY, FINAL FANTASY EXPLORERS), Lisa Fujise (DISSIDIA FINAL FANTASY) e Toshitaka Matsuda con un’illustrazione originale.

Crystal Dominion (Opus XV)

Uscito il 26 Novembre 2021, il set vanta 130 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 166 Premium. Questa nuova espansione introduce le nuove meccaniche dei cristalli e delle carte Cristallo, oltre ad avere al suo interno 24 carte Premium Full Art (tra cui 3 ristampe Legend). Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Ryoma Ito (FINAL FANTASY XII REVENANT WINGS), Akira Oguro (FINAL FANTASY IV), Yukihiro Kajimoto (FINAL FANTASY IV), Kumiko Koike (FINAL FANTASY XI), Gen Kobayashi (FINAL FANTASY II, FINAL FANTASY EXPLORERS), Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY XI, FINAL FANTASY XIII, DISSIDIA FINAL FANTASY) e KINSHA creations co., ltd. (FINAL FANTASY VI).

Emissaries Of Light (Opus XVI)

Uscito il 15 Aprile 2022, il set vanta 130 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 166 Premium. Questa nuova espansione continua ad aggiungere carte con le meccaniche dei cristalli e delle carte Cristallo, oltre ad avere al suo interno 24 carte Premium Full Art (tra cui 3 ristampe Legend). Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Rubi Asami (FINAL FANTASY IX), Yasuhisa Izumisawa (DISSIDIA FINAL FANTASY), Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS ADVANCE), Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII), Kumiko Koike (DISSIDIA FINAL FANTASY), Gen Kobayashi (FINAL FANTASY III, FINAL FANTASY IV), Daigo Tsukada (DISSIDIA FINAL FANTASY), Roberto Ferrari (DISSIDIA FINAL FANTASY), Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY III, FINAL FANTASY XI, MOBIUS FINAL FANTASY) e KINSHA creations co., ltd (FINAL FANTASY X).

Rebellion’s Call (Opus XVII)

Uscito il 12 Agosto 2022, il set vanta 130 carte, di cui 54 Common, 36 Rare, 26 Hero, 14 Legend, 163 Premium. Questa nuova espansione continua ad aggiungere carte con le meccaniche dei cristalli e delle carte Cristallo, oltre ad avere al suo interno 22 carte Premium Full Art (tra cui 3 ristampe Legend). Sono presenti, inoltre, alcune illustrazioni esclusive di Ryoma Ito (FINAL FANTASY TACTICS A2: Grimoire of the Rift), Akira Oguro (FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS), Yukihiro Kajimoto (FINAL FANTASY V), Gen Kobayashi (FINAL FANTASY, FINAL FANTASY II), Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY), Fumio Minagawa (FINAL FANTASY XI) e Miki Yamashita (FINAL FANTASY IV).

