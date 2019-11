Free Guy: nuova immagine della commedia dedicata ai videogiochi con Ryan Reynolds

Il fatto che 20th Century Fox sia stata acquisita da Disney, non significa che non possano comunque venir prodotti diversi piccoli progetti interessanti. Uno di questi è Free Guy, una nuova commedia con Ryan Reynolds ambientata nel mondo dei videogiochi, in un adattamento diverso dal solito.

Free Guy è la storia di un PNG, ovvero un “Personaggio Non Giocante”, che realizza di essere in un videogioco e che invece di svolgere il suo ruolo da cattivo, decide di essere un buono.

Si sa, i film tratti dai videogiochi o che ne parlano sono sempre stati un disastro, ad eccezion fatta per il recente Detective Pikachu, che ha incassato in tutto il mondo più di 430 milioni di dollari. Il regista Shawn Levy non è nuovo a questo tipo di difficoltà e si è espresso così in un intervista ad Empire, dove è stata rilasciata la prima immagine di Free Guy:”Si sono sempre dimostrati quasi impossibili da fare come si deve. Io stesso ho speso due anni della mia vita lavorando al film di Uncharted. C’è qualcosa di molto spaventoso nel provare a trasporre letteralmente un’esperienza che il pubblico ottiene già giocando.”

Con attori nel cast del calibro di Ryan Reynolds e Taika Waititi sarà sicuramente una commedia, ma ciò non significa che possa avere anche una certa sensibilità:”E’ una commedia, ma non per questo abbandoneremo l’emotività“, ha continuato Levy. “È sincero e toccante, il che è altrettanto importante per me e Ryan quanto lo spettacolo e l’azione.”

Il fatto che Fox abbia già promosso il film con un’apparizione al Comic-Con di New York, assicurandosi che finisca nelle anteprime del 2020, dimostra che potrà essere sicuramente un prodotto davvero gradevole e su cui lo studio punta molto.

Free Guy, diretto da Shawn Levy, sarà interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Joe Keery e Utkarsh Ambudkar e sarà rilasciato il 3 luglio 2020.