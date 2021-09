Free League Publishing annuncia l’uscita di Blade Runner RPG

È di ieri nel tardo pomeriggio l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing della futura uscita di Blade Runner RPG, il gioco di ruolo carta e penna ufficiale del brand di Blade Runner, l’iconica saga cinematografica di fantascienza ispirata dal romanzo di Philip K. Dick, Il Cacciatore di Androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?, 1968).

Da quando il primo film Blade Runner debuttò nel 1982, il relativo franchise è diventato un’iconica fonte di ispirazione e di fascino per la fantascienza per generazioni, coltivando una lunga e stimata eredità attraverso il seguito cinematografico, Blade Runner 2049 e una tutta una serie in continua crescita di di pubblicazioni best seller, giochi e altro ancora. Per celebrare il suo 40° anniversario dall’uscita del primo film, Free League Publishing e Alcon Entertainment sono orgogliosi di presentare agli appassionati quell’iconico universo fantascientifico con una linea ufficiale di giochi di ruolo da tavolo, in uscita nel 2022.

La partnership di licenza a lungo termine con Alcon darà alla luce una serie di manuali di gioco di ruolo che trarranno ispirazione dall’intera portata dell’universo di Blade Runner, che abbraccia quattro decenni di costruzione dell’ambientazione attraverso tutte le forme di media, tra cui ovviamente le due pellicole Blade Runner e Blade Runner 2049.

Blade Runner RPG, il gioco

Dopo le otto vittorie agli ENNIE Awards 2021, tra cui Fan Favorite Publisher per due anni consecutivi, Free League Publishing è ormai rinomata per la sua gamma di pluripremiati giochi di ruolo come ALIEN, Tales From the Loop, Forbidden Lands e Vaesen. Tomas Härenstam, co-fondatore di Free League e lead game designer di ALIEN RPG, ricoprirà lo stesso ruolo per Blade Runner RPG, con l’ambientazione scritta da Joe LeFavi e l’artwork originale dell’artista principale di ALIEN RPG: Martin Grip.

Il gioco di ruolo ufficiale Blade Runner RPG spingerà i giocatori nelle strade noir al neon di Los Angeles nei panni di agenti dell’unità Blade Runner, con diverse specialità, personalità e ricordi. Ambientato nell’anno 2037, il Core Rulebook darà il via alle avventure poco dopo che la Wallace Corporation lanci sul mercato sulla Terra i nuovi replicanti Nexus-9, e offrirà ai giocatori la scelta di giocare come Blade Runner umani o replicanti.

“È importante per noi catturare appieno l’esperienza e i temi di Blade Runner da tutte le prospettive, anche da quelle della città”, ha affermato il game director Härenstam. “Una delle caratterizzazioni più affascinanti di Blade Runner è la stessa Los Angeles, e vogliamo che LA agisca e reagisca in modo diverso in base ai personaggi interpretati, alle loro specialità e ai loro obiettivi. Eppure, indipendentemente da ciò che si sceglie di essere, si è sempre prima di tutto un Blade Runner, l’outsider definitivo che deve camminare da solo in una città e in un sistema complessi in cui tutti potrebbero essere una minaccia e nessuna scelta è priva di compromessi o conseguenze.”

Blade Runner RPG e la sua linea di espansioni future spingeranno i confini del gameplay investigativo nei giochi di ruolo carta e penna, offrendo ai giocatori una gamma di strumenti per risolvere una serie di casi ben oltre il ritiro dei Replicanti.

Oltre al caso principale, il gioco di ruolo mostrerà sia nell’ambientazione sia nella meccanica, retta dal pluripremiato Year Zero Engine di Free League, anche i temi chiave di Blade Runner – azione fantascientifica, intrighi aziendali, drammi esistenziali e conflitti morali – che incoraggerannoo il gioco di ruolo e sfideranno i giocatori a mettere in discussione gli ordini, entrare in empatia con i nemici e a fare scelte difficili con scommesse rischiose e implicazioni di lunga durata.

Blade Runner RPG, le parole dello sceneggiatore

Joe LeFavi di Genuine Entertainment, che ha negoziato l’accordo per conto di Free League, sarà lo sceneggiatore principale, il brand manager e il produttore della serie di giochi. Fan da una vita di Blade Runner, LeFavi è anche produttore del videogioco di prossima uscita Blade Runner: Enhanced Edition con Nightdive Studios, nonché produttore dell’art book di Alcon, The Art and Soul of Blade Runner 2049.

“È facile rimanere ipnotizzati dallo spettacolo fatto di neon, noodle e colpi di pistola, ma quello di Blade Runner è un mondo riadattato e ammodernato con molti strati e, al suo cuore, è sempre stato per me un dramma umano così evocativo e riconoscibile” afferma lo scrittore LeFavi. “Con un classico stile noir, Blade Runner non ha mai paura di sfidare le persone comuni a fare scelte e sacrifici straordinari, e ad approfondire davvero quella morale grigia, oscura e deliziosa. Ecco perché Blade Runner continua ad avere un impatto così netto sulla cultura pop, non solo per la sua visione iconica del futuro, ma anche per i suoi temi e la ricerca e la preservazione dell’umanità al centro della fantascienza al suo meglio”.

Per ulteriori notizie e anteprime sul gioco di ruolo Blade Runner, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina web ufficiale del gioco.