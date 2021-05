Friends | I migliori gadget della serie TV cult

La reunion di Friends è senza ombra di dubbio uno degli eventi televisivi, e non solo, più attesi di questo 2021. Rivedere sul piccolo schermo Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler e Ross è infatti un’emozione che i fan storici della serie ma anche chi l’ha conosciuta più di recente non vede l’ora di provare: un’occasione per rivivere quella che è stata una delle sitcom più importanti della storia.

Friends del resto non ha davvero bisogno di presentazioni: tutti, ma davvero tutti, hanno in un modo o nell’altro avuto modo di incrociare almeno un episodio durante la loro vita. A conti fatti, si tratta di una delle più grandi espressioni della Cultura Pop degli ultimi decenni: quale modo migliore di riviverla se non con alcuni fantastici gadget? Ne abbiamo scelti otto apposta per voi e credeteci, ce n’è davvero per tutti i gusti!

I migliori gadget a tema Friends

Friends Maglietta a Maniche Corta Central Perk

Partiamo subito con il più classico dei gadget: una t-shirt e tema Friends raffigurante il logo dello storico Central Perk, bar nel cuore di New York nonché ritrovo dei sei amici della serie TV cult. Realizzata per il 100% in cotone, di colore grigio e a maniche corte, questa fantastica maglietta è prodotta con licenza ufficiale Friends: un modo per rievocare appieno lo spirito di uno degli show più importanti di sempre.

» Clicca qui per acquistare Friends Maglietta a Maniche Corta Central Perk

Tazza Central Perk

Rimaniamo al Central Perk con un altro gadget perfetto per ogni vero fan di Friends: una tazza con il logo del bar, per vivere la colazione o qualsiasi altro momento della giornata con tutto lo spirito della serie TV. Un’idea regalo che farà certamente molto piacere a ogni appassionato della sitcom, realizzata con materiali di alta qualità e venduta nell’apposita confezione da collezione.

» Clicca qui per acquistare Tazza Central Perk

Tazza da viaggio Friends

Il gadget a tema Friends per chi è sempre in movimento e vuole portare ovunque, dall’ufficio a ogni passeggiata, la propria passione per l’iconica serie TV: una tazza da viaggio perfetta per ogni occasione, realizzata in acciaio inossidabile e pensata per mantenere calde le bevande grazie all’isolamento fornito dalla struttura a doppia parete. Prodotta con licenza ufficiale e perfetta come idea regalo originale e di alta qualità.

» Clicca qui per acquistare Tazza da viaggio Friends

Quaderno A5 Friends

Un quaderno con chiusura elastica ispirato a Friends per chiunque voglia essere sempre organizzato e avere tutto sotto controllo, con 180 pagine di carta d’avorio da 100 g/m² di alta qualità adatte all’uso di pennarelli ed evidenziatori senza sbavature. Un prodotto di alta qualità realizzato con licenza ufficiale Friends, ideale come agenda ma anche per dare sfogo alla propria creatività in ogni momento.

» Clicca qui per acquistare Quaderno A5 Friends

Trivial Pursuit Friends

Esiste un gioco da tavolo più iconico di Trivial Pursuit? In questa versione dedicata a Friends troverete ben 600 domande perfette per mettere alla prova i veri appassionati della serie, da piccole curiosità a enigmi davvero molto impegnativi. Disponibile al momento solo in lingua inglese ma perfetto, in ogni caso, per una serata tra amici dove mettersi alla prova in una sfida all’ultima domanda!

» Clicca qui per acquistare Trivial Pursuit Friends

LEGO Friends

È stato uno dei gadget più attesi di quest’anno e finalmente è qui: il set LEGO dedicato a Friends, un vero e proprio pezzo da collezione per tutti gli amanti dell’iconica sitcom. Il set include 7 minifigure – i sei protagonisti e il barista Gunther – e il salotto del Central Perk, il tutto impreziosito da accessori ispirati ad alcuni degli episodi più indimenticabili della serie… Ricordate la tastiera di Ross?

» Clicca qui per acquistare LEGO Friends

Zerbino per la casa Friends

Il tappeto perfetto per impreziosire l’ingresso della casa di ogni fan di Friends: uno zerbino realizzato in fibra di cocco e dalle dimensioni di 40 x 60 cm con una base in PVC antiscivolo. Una soluzione elegante e di qualità, con una superficie assorbente per mantenere la zona asciutta anche in caso di pioggia. Prodotto con licenza ufficiale Friends e perfetto come idea regalo per ogni appassionato della sitcom.

» Clicca qui per acquistare Zerbino per la casa Friends

Coperta pile Friends

Chiudiamo in bellezza con una morbidissima coperta in pile morbido con un design unico, ispirato all’iconico Central Perk di Friends e prodotta con licenza ufficiale. Un plaid in pile perfetto per ogni occasione, realizzato con materiali di ottima qualità e perfetto per ogni fan della serie che vuole rievocare tutto lo spirito e le emozioni dello show. La coperta presenta misure pari a 130 x 150 cm, adattandosi perciò praticamente a ogni tipo di utilizzo.

» Clicca qui per acquistare Coperta pile Friends