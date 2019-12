Funko POP! Figure per tutti!

I Funko POP! sono oramai diventati un must per ogni collezionista che si rispetti (o aspirante tale). Tra edizioni particolari, bollini speciali ed esclusive se ne possono trovare davvero di ogni tipo e ogni prezzo, contando soprattutto sul fatto che l’azienda è riuscita, nel tempo, ad acquisire le più importanti licenze creative per la produzione di merchandising: dalla Warner Bros., alla Marvel, passando per la Fox e tanti, tantissimi altri.

Ce ne sono davvero per tutti i gusti e in questa lista vogliamo segnalarvi e consigliarvi le Funko POP! più particolari per un regalo decisamente originale, ognuno adatto ad ogni tipo di persona.

Per gli amanti della Disney

Di Film Disney ne esistono davvero tantissimi, dai più classici disegnati interamente a mano, fino alle ultime pellicole realizzate totalmente in digitale. Buona parte della produzione della casa di Topolino sono realizzati dai Pixar Animation Studios, casa di produzione cinematografica specializzata in CGI che ha creato alcuni dei personaggi dell’immaginario moderno che è impossibile dimenticare e che sono entrati nel cuore di un po’ tutti noi. Ecco perchè se amate i film Disney Pixar, non potete lasciarvi fuggire questa Funko POP! a tema Toy Story! Il cowboy e protagonista Woody a bordo della mitica macchinina telecomandata RC. Come si fa a non prenderla?

Per gli amanti dei Supereroi

Meglio Marvel o DC? Beh, perchè non tutte e due? Le Funko POP! riguardanti i supereroi sono forse le più vecchie che siano mai state prodotte su licenza dall’azienda americana. E per questo, ne esistono davvero moltissimi tipi, ma noi vogliamo consigliarvene due davvero particolari e simpatiche. Per quanto riguarda il lato Marvel, abbiamo pensato, viste anche le temperature all’esterno, che questo Captain America versione pupazzo di neve fosse l’ideale! Del resto, il buon Steve Rogers è, in un certo senso, a suo agio con le temperature fredde.

Mentre per quanto riguarda il versante DC, abbiamo pensato ad un classico, ovvero un Funko Moment (ovvero che riproduce una scena iconica) dedicato alla mitica serie televisiva classica di Batman: l’arrivo dell’uomo pipistrello e del suo braccio destro Robin! La sentite la musichetta in sottofondo?

Per gli amanti dei classici del cinema

L’intera filmografia mondiale comprende alcune pellicole che si possono definire dei veri e propri “Classici del Cinema”, in particolare quello Nord-Americano, bacino di buona parte dei block-buster che fanno oramai parte della cultura dell’intero pianeta. Uno di questi è Lo Squalo, di Steven Spielberg, un film che è riuscita ad instillare la paura per questi giganti del mare in moltissime persone. Questa Funko POP! di dimensioni maggiori rispetto alle classiche, rappresenta un momento del film, in cui il gigantesco animale morde una bombola d’ossigeno.

Ma tranquillo, questo squalo non morde.

Per gli amanti delle Serie TV

Oramai, esistono centinaia di serie TV diverse e non è semplice sceglierne una in particolare. Ma se c’è uno show che mette sempre d’accordo tutti, quello è Scrubs. Creato da Bill Lawrence ed in onda per ben 8 stagioni (no, la nona e ultima stagione non esiste), Scrubs è entrata nei cuori di moltissimi spettatori, così come lo hanno fatto i suoi personaggi. Uno dei più importanti e forse meglio caratterizzati è il Dottor Cox, mentore del protagonista, burbero e scontroso, ma dal cuore grande. Ecco perchè non può mancare all’interno della vostra collezione!

Per gli amanti dei Videogiochi

I videogiochi sono un media relativamente giovane, soprattutto se confrontato ad altri, come il cinema ad esempio. Tuttavia, sono in circolazione fin dagli anni ’70 e hanno fatto passi da gigante, soprattutto nell’ultimo periodo con l’avvento delle console di nuova generazione. Ma i classici sono sempre classici, soprattutto per i nostalgici. Come lasciarsi sfuggire questa Funko POP! dedicata agli iconici nemici di Pac-Man? In particolare, questa versione vede gli antagonisti di colore blu, rendendoli vulnerabili e “mangiabili” dal giocatore per un breve periodo.

Per gli amanti della Musica

I generi musicali sono davvero tantissimi: il rock, il punk, il metal, il pop e così via. Ma è difficile che uno che si definisce un amante della musica non conosca i Queen, in particolare il loro frontman Freddie Mercury! Complice anche il successo di Bohemian Rhapsody, la band inglese è tornata alla ribalta, creandosi anche una schiera di nuovi fan accaniti. E come lasciarsi scappare questa Funko POP! del buon Mercury, direttamente dal palco di Wembley, nella sua iconica posa?

Menzione Speciale “Fuori Categoria”

Questa Funko POP! non fa parte di nessuna categoria in particolare, ma valeva la pena di segnalarvela: Albert Einstein. Si, esatto, proprio lui. Il noto fisico tedesco, conosciuto soprattutto per “la formula più famosa del mondo E = mc2”, è stato uno dei personaggi che più ha contribuito allo sviluppo della maggior parte delle teorie fisiche moderne, nonchè una delle menti più brillanti di tutto il secolo scorso. E la POP che lo rappresenta è davvero bellissima.

Fai Da Te

E se non rientrate in nessuna di queste categorie, ma avete molta fantasia e voglia di fare, potete creare la vostra Funko POP! come megli odesiderate! Basta comprare questa sorta di “Funko Vuota” e dare libero sfogo alla vostra fantasia sfrenata!

