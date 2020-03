Le Funko POP! più rare e di valore al 2020

Il mondo dei Funko POP! appassiona milioni di persone ed alcuni dei prodotti usciti negli anni hanno raggiunto un valore economico davvero notevole! Abbiamo già parlato di come i bollini applicati sulle confezioni possano far aumentare il valore di alcune Funko POP!, tuttavia anche una tiratura limitata o un autografo certificato possono far schizzare le quotazioni alle stelle! In questo articolo, vedremo alcune delle Funko POP! più costose e con il valore di mercato più alto disponibili ad oggi.

Mickey Mouse (Metallic)

Partiamo “bassi” con questa Funko POP! di Mickey Mouse. Questa figure di Topolino metallica in edizione limitata è esclusiva del D23, il fan club ufficiale degli amanti della Disney ed è stata prodotta in soli 480 pezzi! Si può trovare anche con il bollino del San Diego Comic Con del 2011, ma la sostanza non cambia. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 1220$. E siamo solo all’inizio.

Captain America (Metallic)

Le Funko POP! del San Diego Comic Con sono, in generale, quelle col valore più alto in circolazione. Eccone, infatti, un’altra dall’edizione del 2011 raffigurante il primo Avenger: Captain America. Sempre 480 pezzi, ma pare sia più facilmente reperibile di tante altre, con un valore di mercato che si aggira attorno ai 1340$ (ma qualcuno la mette in vendita anche con prezzi superiori ai 2000$).

Lotso (Flocked)

La Funko POP! di Lotso, l’orso malvagio (e profumato) di Toy Story 3 della Pixar, è già di per se costoso nella sua forma regular (le sue quotazioni si aggirano intorno ai 200$), ma la sua versione Flocked (ovvero “pelosa”) ha un prezzo decisamente più alto: si parla di un valore che va dai 1300$ fino ad arrivare a 1900$!

Headless Ned Stark

Anche il povero Ned Stark, direttamente da Game of Thrones, ha una suo Funko POP! esclusiva del San Diego Comic Con del 2013! La cosa “simpatica” di questa figure è il fatto che la testa può essere staccata, per il dispiacere del Primo Cavaliere del Re. Il suo valore si aggira intorno ai 2000$, ma se siete fortunati, potrete trovarla anche a 900.

Hopper (Gold)

Lo sceriffo Hopper è uno dei personaggi più amati di Stranger Things e ha anche una delle Funko POP! più costose della collezione, perlomeno in questa versione Gold. In soli 40 pezzi, questa figure è stata venduta in occasione del San Diego Comic Con del 2018 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 2200$, ma oscilla abbastanza, poichè si trova anche a 1900$ o a cifre monstre di 5000$!

Jaime Lannister Freddy Funko

Il personaggio di Freddy Funko è stato creato dall’azienda stessa e varia moltissime varianti, praticamente tutte in edizione limitata! Questo, in particolare, con l’armatura di Jamie Lannister di Game Of Thrones ha un valore decisamente alto: la sua quotazione di mercato è, infatti, di circa 2400$, ma c’è gente che lo mette in vendita addirittura a 6000$!

Dumbo (Gold)

Prodotto in pochissimi pezzi per il San Diego Comic Con del 2013, questo bellissimo Dumbo in versione Gold ha un valore di mercato decisamente alto: 2800$. Tuttavia, le sue quotazioni sono decisamente altalenanti: chi lo vende a 1700$, chi a 2800$, chi addirittura a 5000$! Decisamente non alla portata di tutti, ma per i collezionisti è sicuramente un pezzo decisamente interessante.

Clockwork Orange (Glow in the Dark)

Forse una delle Funko POP! più costose di sempre, Alex DeLarge di Arancia Meccanica ha una quotazione di mercato di ben 13000$! La cosa particolare è che questa figure non è appartenente a nessuna fiera in particolare, ma probabilmente è stata prodotta in talmente pochi pezzi da far lievitare il suo valore alle stelle. Anche la sua versione regular non scherza: si parte infatti da 2600$.