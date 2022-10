Galadriel, la Dama di Lothlórien, è uno dei personaggi più importanti ne Gli Anelli del Potere e ne Il Signore degli Anelli, e la sua presenza nei libri e nei film è fondamentale nel loro intero arco narrativo. La signora di Lothlórien è impersonata nella trilogia di Peter Jackson da Cate Blanchett mentre la sua versione più giovane ne Gli Anelli del Potere è interpretata da Morfydd Clark.

John Ronald Ruel Tolkien ci racconta che Galadriel è la più bella e potente Elfa della Terra di Mezzo, superiore in grandezza persino a Gil-galad, l’Alto Re del Lindon, un reame a occidente dell’Eregion, la regione settentrionale della Terra di Mezzo. La Dama dei Galadhrim ha attraversato intere ere, visto i Due Alberi di Valinor bruciare, partecipato a guerre e vissuto nei principali reami degli Elfi di Arda.

“C’è una tempesta in me”

Galadriel nacque a Valinor da Finarfin, principe dei Noldor, e dalla nobile Earwen; fu l’unica figlia femmina della coppia, che secoli prima aveva dato alla luce Finrod, Angrod e Aegnor. Passò parte della sua gioventù a Tirion, una delle città più splendenti di Aman, dove crebbe fino all’Ottenebramento di Valinor e alla distruzione degli alberi Telperion e Laurelin.

Suo zio Faenor le chiese più di una volta una ciocca dei suoi capelli dorati, che si diceva avessero catturato la luce stessa degli alberi del Reame Beato, ma lei rifiutò. Visse per un lungo periodo nel Belariand come ospite di Re Thingol, dove incontrò Celeborn, un Elfo Sindarin di cui si innamorò, che le chiese di poter restare nel Doriath. Gli eventi della Prima Era, che si conclusero con la perdita degli amati fratelli Angrod e Aegnor, la segnarono profondamente, sebbene non partecipò alla Guerra dei Gioielli contro Morgoth. Inoltre, non è chiaro se prese parte alla Guerra dell’Ira, che vide i Valar vincitori e Melkor bandito.

Galadrien, rifiutato il perdono dei Valar, decise di restare con Celeborn ed esplorare la Terra di Mezzo, con la speranza un giorno di creare un nuovo reame degli Elfi. Celeborn mise alla prova il suo valore governando la regione dell’Harlindon sotto il dominio di Gil-galad, e, proprio in quel periodo, i due diedero alla luce la figlia Celebrian, trasferendosi nell’Eregion, al tempo governato da Celebrimbor, il leggendario fabbro che forgiò gli Anelli del Potere. Quando questi scoprì lo spregevole tradimento di Annatar (che in realtà era Sauron sotto le mentite spoglie di un nobile Elfo), Galadriel gli riferì che i tre Anelli degli Elfi, creati dall’Ingannatore, potevano metterli in pericolo, poiché il potere dell’Unico Anello era in grado di controllarli e addirittura soggiogare chi li possedeva, come accadde ai Nove Re degli Uomini che, attirati dal suo potere, divennero i Nazgul. La futura signora di Lórien, infatti, portava al dito Nenya, l’Anello dell’Acqua, affidatogli da Celebrimbor in persona, che contribuì a rafforzare il reame di Lórinand.

Durante gli accadimenti della Terza Era, Galadriel diede in sposa sua figlia a Elrond Mezzelfo, signore di Imladris (Gran Burrone, nella lingua degli Uomini), e da questa unione nacque Arwen. Dopodiché tornò nel Lórinand, diventando Dama dei Galadhrim e, in seguito, nacque Lothlórien, erigendo Caras Galadhon, l’antica città nel cuore del Bosco d’Oro. Galadriel fu anche un membro illustre del Bianco Consiglio, supportando l’impresa di Thorin Scudodiquercia e di Gandalf il Grigio per riconquistare la Montagna Solitaria. È noto che non si fidasse di Saruman il Bianco, ma non sapeva spiegarsi il perché. Accorse in aiuto del Bianco Consiglio quando Mithrandir (uno dei nomi di Gandalf), scoprì che dietro all’oscurità di Bosco Atro c’era Sauron, che intanto aveva riottenuto Dol-Guldur.

Durante la Guerra dell’Anello, Galadriel ospitò la Compagnia dell’Anello, dandole rifugio e conforto, e dopo aver invitato Sam e Frodo a guardare il futuro della Contea nello Specchio, comprese che era giunto il momento per lei di tornare a Ovest, poiché aveva resistito al potere dell’Unico. Donò alla Compagnia dell’Anello oggetti di qualunque genere, offrendo al nano Gimli una ciocca dei suoi capelli dorati, che il figlio di Gloin non rifiutò. Conclusa la guerra, partì alla volta di Valinor, e con lei scomparve ogni testimonianza dei Noldor e della sua leggendaria stirpe nella Terra di Mezzo.

Galadriel ne Gli Anelli del Potere: un futuro ricco di incognite

Era chiaro sin dall’inizio che la serie televisiva di Prime Video si sarebbe concentrata sulle Appendici de Il Signore degli Anelli. Il personaggio di Galadriel ne Gli Anelli del Potere, infatti, è ancora inconsapevole del futuro che la attende.

Galadriel, almeno nei libri, non ha mai abbandonato suo marito. Celeborn, che al tempo ricopriva un ruolo importante, non si è mai distaccato da lei, e questa è l’ennesima differenza tra le Appendici e la serie. In futuro, magari potremmo vederlo in azione, approfondendo in questo modo il motivo per il quale non siano insieme anche nell’adattamento televisivo. Galadriel è un personaggio forte perché nei libri e nella Trilogia di Peter Jackson resiste alla corruzione dell’Unico Anello. Siamo sicuri che ne Gli Anelli del Potere la sua evoluzione potrebbe sorprenderci ulteriormente, e non possiamo fare altro che attendere. Forse un giorno la vedremo più saggia e misurata.

