Games Workshop e Marvel siglano una collaborazione

Games Workshop e Marvel hanno siglato un accordo di collaborazione che porterà alla realizzazione di una serie di fumetti dedicati all’universo di Warhammer. Il primo fumetto sarà lanciato nell’autunno del 2020, ma non sono state rivelate ulteriori indiscrezioni in merito al nascente progetto.

Marvel, come sappiamo, ha dato vita alla maggior parte dei supereroi più famosi della storia dei fumetti. Con ben più di ottant’anni di storia, Marvel ha costruito una reputazione quasi infallibile e ha raccolto attorno a sé i migliori scrittori e illustratori di fumetti della storia della nona arte.

Games Workshop è uno dei più famosi publisher di giochi di miniature al mondo e ha ispirato l’immaginazione dei fan di tutto il mondo con Warhammer 40000, ambientato nel brutale impero di terrore del quarantunesimo millennio. Games Workshop è anche publisher di Warhammer Age of Sigmar, uno dei più famosi fantasy wargame tridimensionale.

Mark Basso, editor di Marvel Comics ha dichiarato: “Non posso spiegare quanto siamo emozionati di tuffarci all’interno del vasto universo di Warhammer. In Marvel siamo abituati a creare e raccontare storie che vedono un personaggio protagonista di un interconnesso universo di storie, e i fan ameranno quello che stiamo iniziando a fare insieme a Games Workshop per l’universo di Warhammer”.

Ancora non sappiamo cosa aspettarci da questa nuova collaborazione e se Marvel utilizzerà i personaggi di Warhammer nel suo universo come fatto con Conan il Barbaro, oppure dedicare a Warhammer una sua testata. Riguardo il progetto in cantiere non sono stati rivelati molti dettagli fino ad ora, ma con ogni probabilità maggiori informazioni saranno divulgate nei prossimi mesi. Le informazioni che verranno rese note, come riporta il sito di Marvel (potete leggere l’articolo a questo link), riguarderanno le storie che verranno raccontate in questa nuova serie a fumetti e il team di scrittori e illustratori che renderà possibile questa nuova collaborazione.