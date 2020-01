George Lucas dirigerà un episodio di The Mandalorian 2?

Una foto dal set di The Mandalorian sta generando numerose speculazioni circa la possibilità che il creatore dell’universo di Star Wars, George Lucas, ritorni a dirigere un episodio della seconda stagione della serie Disney +, attualmente in produzione da metà ottobre.

La foto pubblicata dal creatore della serie Jon Favreau su Instagam che ha raccolto in poche ore una ridda di “mi piace” e di commenti sull’ipotesi che Lucas possa ritornare dietro la macchina da presa dopo il lontano 2005 con Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith, vede Lucas cullare teneramente un pupazzo di The Child (oramai ribattezzato Baby Yoda).

La presenza di George Lucas sul set, però, non è inusuale visto che il regista aveva già offerto la sua consulenza a Jon Favreau quando quest’ultimo stava sviluppando la prima stagione di The Mandalorian, una realizzazione che poi, per la sua capacità di intrecciare profondità narrativa ad un sapiente uso della tecnologia avanzata, aveva spinto Bob Iger, CEO di The Walt Disney Company a dichiarare che:

Abbiamo una grande fiducia in Jon. L’avevamo visto ne Il libro della giungla , che ha rifatto per noi e abbiamo pensato fosse brillante in molti modi diversi.

In occasione della serata dei Golden Globe, parlando di The Child (“Baby Yoda”) con USA Today, Favreau ha però voluto mettere a tacere definitivamente le teorie sulla possibilità che la dolcissima creatura con gli occhioni sia Yoda, l’amato e iconico personaggio della saga cinematografica, a maggior ragione perché The Mandalorian è ambientata in un’era successiva agli eventi de Il ritorno dello Jedi:

E i fan della trilogia originale ricorderanno che Yoda non solo muore ma persino scompare. Quindi, Yoda esiste ma come Fantasma della Forza.

Sempre Favreau ha rivelato di aver parlato a lungo con Lucas dello sviluppo della serie, il primo Star Wars live action-serie e il successore spirituale di Star Wars: Underworld, e di tenere sempre a mente un prezioso consiglio che gli è stato dato durante le loro chiacchierate:

Mi disse: ‘Ricorda, Jon, il vero pubblico per tutte le storie e i miti sono i bambini che stanno diventando grandi!’

Tutti i fan di Star Wars sono letteralmente in fibrillazione, quindi, per la possibilità che il maestro Lucas riprenda davvero in mano la sua creatura.

Succederà?