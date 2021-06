Ghibli Park: inizia la costruzione dell’aria dedicata a Il mio vicino Totoro

Dopo l’apertura del Super Nintendo World agli Universal Studios Japan, il prossimo evento più atteso del Giappone è sicuramente l’apertura del Ghibli Park situato all’interno dell’Aichi Expo Memorial Park, nella città di Nagakute, vicino a Nagoya. Annunciato ormai nel 2017, il parco tematico è frutto della collaborazione dello studio con il governo della Prefettura di Aichi e la compagnia del quotidiano Chunichi Shimbun.

Il governo della prefettura di Aichi ha confermato che l’area di Dondoko Forest, dedicata a Il mio Vicino Totoro, è attualmente in costruzione. Non solo. Sembra che il Ghibli Park conterrà una ricreazione lunga 6,3 metri del dirigibile di Laputa – Castello nel cielo, una replica della casa della strega in Earwig e la Strega apparirà nell’area di Witch’s Valley, insieme a un ristorante in mattoni di 956 metri quadrati sulla riva del lago del parco. Ma vediamo più nei dettagli.

Cosa aspettarci dal Ghibli Park

In totale, il Ghibli Park avrà cinque sezioni, come indicato nella mappa qui sotto: Ghibli’s Giant Warehouse (rosa), Hill of Youth (giallo), Dondoko Forest (viola), Witch’s Valley (rosso) e Mononoke Village (verde).

Nella foresta di Dondoko ci sarà uno spazio di gioco attivo con strutture in scala ridotta dell’amato anime Il mio Vicino Totoro, come la casa di Mei e Satsuki e i santuari locali, oltre a un albero di canfora e, ovviamente, un Catbus. Nel magazzino gigante di Ghibli è collocata una replica in scala lunga 6,3 metri di un dirigibile di Laputa – Castello nel cielo, mentre nella Collina dei giovani è collocata una ricreazione della piazza rotante di I sospiri del mio cuore e una versione in miniatura dell’ufficio del gatto di La ricompensa del gatto.

Nel villaggio Mononoke sono collocati dei soffietti di ferro che gli ospiti possono lavorare e un negozio di carboncini, mentre nella Witch’s Valley c’è la ricreazione della casa di Okino di Kiki. Consegne a domicilio (la casa d’infanzia di Kiki) e della “casa della strega” (probabilmente la casa di Kiki dopo il suo trasferimento nella nuova città).

Precedentemente era stato annunciato che il Magazzino Gigante di Ghibli avrebbe presentato anche le rovine del giardino di Laputa – Castello nel cielo e una sezione che ricrea la prospettiva della piccola protagonista di Arrietty.

Quando apriranno le varie aree?

Le aree Giant Ghibli Warehouse (Ghibli no Daisōko), Hill of Youth (Seishun no Oka) e Dondoko Forest (Dondoko Mori), la cui costruzione è iniziata nel luglio 2020 a opera dell’impresa edile Kajima Corporation, dovrebbero aprire nell’autunno 2022, seguite dall’area Mononoke Village (Mononoke no Sato), ispirata a Principessa Mononoke e Witch Valley (Majo no Tani Area), ispirato a Kiki. Consegne a domicilio. circa un anno dopo.

Lo staff prevede che 1 milione di persone all’anno visiterà le prime tre aree, numero che salirà a 1,8 milioni una volta che il parco sarà completamente aperto un anno dopo. Per accogliere il flusso di visitatori, l’area circostante e le strade stanno aggiungendo altri 1.500 posti auto e misure per controllare il traffico.

I lavori sui progetti sono iniziati nel 2019 e la costruzione durerà circa due o tre anni. La prefettura di Aichi ha stanziato 31 miliardi di yen (circa 280 milioni di dollari USA) per la costruzione, oltre a 3 miliardi di yen (circa 30 milioni di dollari USA) per il processo di progettazione e pianificazione.

La prefettura mira a rendere il parco un’attrazione sia per i turisti stranieri che per quelli nazionali. Sia lo Studio Ghibli che la Prefettura stanno finanziando la società operativa che si occuperà del parco.

Vi ricordiamo che lo Studio Ghibli gestisce anche il Museo Ghibli, situato a Mitaka, nella zona ovest di Tokyo. Il Museo Ghibli ha mostre interattive e repliche delle iconiche creazioni Ghibli e offre una proiezione a rotazione di diversi cortometraggi animati Ghibli. Il museo è stato chiuso dal 25 febbraio a causa di preoccupazioni relative al COVID-19, ed è stato recentemente riaperto.

