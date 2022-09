Hasbro, leader mondiale del settore giocattoli e collezionismo, ha finalmente annunciato il suo arrivo in italia con la piattaforma Hasbro Pulse segnando un’importante svolta per tutti gli appassionati collezionisti italiani, con l’occasione ha lanciato un nuovo progetto HasLab che vede come protagonista Ghost Rider e la sua Mostruosa fiammeggiante Muscle Car. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa operazione che permetterà ai fan di acquistare questo e tanti altri nuovi prodotti esclusivi!

Ghost Rider arriva con il progetto HasLab

Quante volte vi siete ritrovati a dover cercare mille escamotage per ottenere uno specifico pezzo da aggiungere alla vostra collezione? Quanto tempo avete passato in calcoli e congetture sulle piattaforma di vendite estere? Ebbene, per la gioia dei moltissimi appassionati che da tanto attendevano questa notizia, Hasbro Pulse ha fatto finalmente il suo debutto sul mercato italiano. Dunque, siete pronti ad accaparrarvi i tanto agognati oggetti del desiderio dedicati ai brands più iconici di Hasbro? Preapratevi allora ad avere a che fare con i mitici G.I. JOE, i Power Rangers, i Transformers, i Ghostbusters, l’universo Marvel, quello Star Wars e molto altro ancora!

Foto: ©Hasbro Pulse

Inoltre, a partire da oggi e fino al 1° novembre, è possibile celebrare l’anniversario di Ghost Rider grazie al progetto Marvel Legends HasLab Engine of Vengeance. Al centro di questo importante progetto troviamo un’action figure esclusiva dall’altezza complessiva di 15 cm di Robbie Reyes – Dotata di una catena in vero metallo – ed un veicolo premium direttamente ispirato al fumetto Marvel Comics All-New Ghost Rider del 2014. Quest’ultimo misura la bellezza di circa 46 cm di lunghezza, 19 cm di larghezza e 13 cm di altezza. Inoltre, il modello dispone di diversi accessori come ad esempio quelli dedicati all’illuminazione dedicata. Grazie alla presenza di ben 20 LED sarà possibile creare una serie di effetti luminosi in grado di simulare le fiamme del Fuoco Infernale.

Foto: ©Hasbro Pulse

Il servizio premium

Infine, vi informiamo che nel caso vogliate rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, usufruire di offerte dedicate, godere delle spedizioni gratuite e molto altro ancora, c’è il servizio Hasbro Pulse Premium. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale.

Le novità non finiscono qua

Inoltre, le novità per i fan dei prodotti Hasbro non sono ancora finite. L’appuntamento è dal 30 settembre al 1° ottobre 2022 alla terza edizione digitale della Hasbro Pulse Con. Durante l’evento, sul canale YouTube Hasbro Pulse, verranno celebrati i brand più iconici attraverso una serie di panel dedicati nei quali verrano mostrati prodotti in anteprima, contenuti esclusivi nonché opportunità uniche per i membri Pulse Premium. Presenti anche tante guest star e il DJ Amen che ci farà compagnia con la sua musica.

Le dichiarazioni

Alex Shropshire, Responsabile Commerciale Hasbro Pulse Europa, ha dichiarato:

“Abbiamo lavorato a questo annuncio per tantissimo tempo e finalmente è giunto il grande momento: Hasbro Pulse sbarca anche in altri mercati europei!. L’entusiasmo dimostrato dagli appassionati di tutto il mondo per i marchi Hasbro è impareggiabile e poter, finalmente, rendere disponibile il catalogo Hasbro Pulse anche ai fan in Italia, Francia, Spagna e Austria è semplicemente fantastico. Stiamo continuando a lavorare per ampliare le nostre sedi Pulse e ci auguriamo di fare altri emozionanti annunci nel prossimo futuro”.

Come Partecipare alla campagna HasLab?

Per partecipare alla campagna di HasLab basta iscriversi ad Hasbro Pulse e sostenere il progetto a questo indirizzo, sperando che raggiunga l’obbiettivo necessario per la messa in produzione.