Si chiama Hasbro Pulse e per molti collezionisti di action figure, fino a qualche giorno fa, era solamente un miraggio nel quale vedere annunciare prodotti che troppo spesso finivano esauriti prima ancora di arrivare alla distribuzione. Finalmente l’attesa è terminata e ormai, dopo voci di corridoio e rumors, possiamo annunciarvi ufficialmente che Hasbro Pulse è disponibile anche in Italia con tutti i vantaggi che ne conseguono per noi collezionisti di action figure.

Che cos’è Hasbro Pulse?

Hasbro Pulse è un servizio di e-commerce di proprietà del colosso americano Hasbro, che detiene diritti di opere come Transformers, Power Rangers, Star Wars per citarne alcuni… ma anche tantissimi gadget provenienti dal mondo Marvel, che siano figure articolate o prop replica di oggetti di scena. Su Hasbro Pulse è possibile pre-ordinare e pagare figure che molto spesso per questioni logistiche non riuscivano nemmeno ad arrivare alla nostra distribuzione locale con la conseguenza che se si cercava quel determinato oggetto si doveva ricorrere ad altre realtà con relativo aumento dei prezzi ai danni dei consumatori.

Quali vantaggi ?

Per chi non avesse colto l’enorme possibilità data dal colosso americano Hasbro, vi spieghiamo cosa ha da offrire Hasbro Pulse rispetto all’acquisto presso un negozio o tramite distribuzione. Uno dei primi vantaggi è quello di poter attivare un canale diretto con il produttore stesso, saltando intermediari e ottenendo il prodotto dalla casa madre con notevoli vantaggi anche nella distribuzione dei prodotti che arriveranno molto prima rispetto al passato. Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello di poter fare preordini con la sicurezza che il prodotto non vada esaurito oltre oceano (….sperando che qualche “rimasuglio” arrivi anche da noi). Altra cosa molto interessante, che in pochi non hanno colto, è la possibilità di poter partecipare alle campagne di crowdfunding di Haslab e potersi accaparrare pezzi unici come ad esempio la Razor Crest in scala Black Series o lo Zaino Protonico dei Ghostbusters, alcune delle uscite più interessanti delle scorse campagne promosse da Hasbro. Questi due pezzi incredibili, che noi europei potevamo solamente ottenere tramite intermediazione di altri e-commerce, sono solo alcuni esempi, ora ad esempio è da poco in piedi la campagna per l’auto di Ghost Rider, Engine of Vengeance.

Hasbro Pulse promette ulteriori vantaggi per chi si abbona al loro servizio Premium, con una quota annuale di 50,00 euro si ha diritto a vantaggi unici ed esclusivi come spedizioni gratuite, accesso anticipato a determinati prodotti e molto altro (per saperne di più cliccate qui). Recentemente vi abbiamo anche parlato della linea Selfie Series, con l’arrivo in Italia di Hasbro Pulse sarà possibile anche per noi Italiani trasformare le nostre foto in action figure? Speriamo proprio di si e vi terremo aggiornati su ogni eventuale sviluppo.

Dove acquistare?

Hasbro Pulse è disponibile a questo indirizzo. Una volta arrivati sulla home page vi basterà cliccare sul paese di appartenenza e l’intero sito sarà in grado di localizzare la lingua in base alla vostra scelta. E voi cosa ne pensate di questo cambio epocale da parte di Hasbro nella distribuzione?