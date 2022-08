Il futuro del Marvel Cinematic Universe mostrato allo scorso San Diego Comic-Con sembra voler andare oltre i dubbi dell’attuale Fase Quattro, tanto che gli annunci che riguardano Fase Cinque e Fase Sei hanno riacceso gli animi degli appassionati del franchise, grazie ad annunci roboanti. Una simile ricchezza di proposte non si limita a creare un grande hype tra i fan, ma consente di lanciarsi in ipotesi di casting che tendono ad associare nomi altisonanti ad amati personaggi dei comics, nella speranza di vederli sul grande schermo. Esattamente quanto sta accadendo in queste ore con una voce insistente che vorrebbe nel Marvel Cinematic Universe Giancarlo Esposito, attore noto al grande pubblico come il Gustav Fring di Breaking Bad.

Giancarlo Esposito commenta le voci su un suo arrivo nel Marvel Cinematic Universe

Limitare la carriera di questo talentuoso attore al solo ruolo nella serie cult di Vince Gilligan sarebbe ingiusto, specie se consideriamo come negli ultimi tempi Esposito abbia avuto a che fare con produzioni che hanno una radice ‘nerd’ più marcata. Recentemente lo abbiamo visto interpretare uno dei capi della Vought di The Boys, ma i fan di Star Wars non dimenticano come abbia dato vita a una villain meraviglioso quale Moff Gideon, comparso in The Mandalorian e di cui possiamo aspettare nuove apparizioni nel proseguimento delle avventure di Din Djarin.

Da diverso tempo si vocifera di un interessamento da parte dei Marvel Studios per Giancarlo Esposito. Considerata la sua carriera, viene legittimo immaginarsi un ruolo da cattivo per l’attore, soprattutto ora che il Marvel Cinematic Universe si avvia verso una fase in cui non mancano i ruoli da coprire. Al momento, tuttavia, non ci sono notizie ufficiali, eppure negli scorsi giorni Giancarlo Esposito ha commentato il suo possibile approdo al Marvel Cinematic Universe:

“Insomma, non ho ancora lavorato per Marvel. Sono stato in una stanza con loro e abbiamo parlato, e per rispondere alle vostre domande, credo che ciò che stanno facendo sia nel solco del mitologico viaggio di cui parlava Joe Campbell, che era un amico di George Lucas, che Lucas inseriva nelle sue storie. Loro fanno lo stesso”

Pensando a un suo ipotetico ingresso nel Marvel Cinematic Universe, Giancarlo Esposito ha cercato di ricondurre il tutto in un contesto giocoso, facendo comunque presente come ci siano diversi personaggi di spessore ancor vacanti, non esimendosi dal citare alcuni che sembrano esser di suo particolare gradimento:

“Comunque, c’è la voce su Magneto, c’è quella sul Dr. Freeze, ci sono state voci su… Di chi altro stanno parlando? Ah, Destino. E c’è il Professor X. Prendiamone uno. Sarei dell’avviso di tentare qualcosa di profondamente diverso. Provo a scommettere e punto davanti a tutti sul Professor X”

Dopo l’ultima apparizione di Patrick Stewar come Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e la sempre più affermata voce dell’arrivo dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, l’idea di vedere Giancarlo Esposito come il nuovo Professor X potrebbe non esser così assurda. Da non sottovalutare, considerata l’abilità dimostrata da Esposito nel dare vita a villain carismatici, è l’idea di vederlo interpretare Victor von Doom, magari scoprendo che sia stato proprio il Dottor Destino ad avere scatenato il conflitto che contrappone Wakanda e Atlantide, come suggerito dall’ultimo trailer di Wakanda Forever.

