Giochi in scatola: le uscite di ottobre 2021

Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano dei giochi in scatola. Questo mese di ottobre 2021 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una buona quantità di nuovi titoli, ma pensiamo che nuovi annunci saranno fatti in concomitanza della fiera di Lucca Comics & Games, che si fa sempre più vicina e di cui vi renderemo conto. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo mese di ottobre 2021.

Asmodee Italia

Come ogni mese, anche in questo ottobre 2021 la casa editrice Asmodee Italia si conferma come uno dei più prolifici editori del mercato italiano dei giochi in scatola, presentando una nutrita serie di novità.

Arkham Horror: Il Gioco di Carte

Per Arkham Horror LCG, uno dei più apprezzati giochi in scatola di carte in circolazione, basato sui Miti lovecraftiani, questo mese di ottobre vede l’uscito di un’importante novità: L’Arkham Horror: Il Gioco di Carte – Revised Core Set. Con un sistema riorganizzato e tanti piccoli accorgimenti atti a migliorare l’esperienza di gioco, questa nuova versione dell’amato set base di Arkham Horror è il modo perfetto per chi vuole tuffarsi in questa esperienza lovecraftiana. La scatola contiene tutto ciò che occorre per dare il via alle campagne di Arkham Horror, incluse carte e componenti sufficienti per permettere a quattro giocatori di affrontare insieme il Mito.

Ankh

In Ankh i giocatori prenderanno il controllo di una delle leggendarie divinità egizie, ognuna con un incredibile potere unico, e guideranno i loro seguaci in un epico combattimento per la vita eterna. Dovranno modellare il territorio, costruire monumenti, ottenere seguaci, sbloccare i poteri Ankh e invitare leggendari Guardiani a unirsi a loro nella lotta. Nella guerra per la conquista della devozione del popolo, forza e astuzia saranno necessarie per dominare il regno e battere le altre divinità. Mentre le sabbie del tempo scorrono, coloro che rimarranno indietro si uniranno formando nuove divinità oppure verranno dimenticati.

Sherlock Holmes Consulente Investigativo

Questo mese di ottobre 2021 vede anche l’uscita di Sherlock Holmes Consulente Investigativo – Gli Irregolari di Baker Street, una nuova espansione per quello che viene considerato uno tra i migliori giochi in scatola investigativi: Sherlock Holmes Consulente Investigativo. Creati da un autore inglese con una profonda conoscenza dell’universo letterario di Sherlock Holmes e delle meccaniche di gioco della serie, questa espansione presenta dieci nuovi casi che offrono una vasta gamma di sfide investigative sia per principianti che per esperti. Questa scatola introduce un sistema progettato per riuscire a tenere facilmente traccia dei progressi dei giocatori nel corso del caso e sviluppa un intero arco narrativo dedicato agli Irregolari di Baker Street.

Insondabili

Ottobre 2021 vede arrivare anche Insondabili, un nuovo gioco da tavolo ambientato nell’universo dei giochi in scatola degli Arkham Horror Files. I giocatori entreranno a contatto con i passeggeri e l’equipaggio della S.S. Atlantica, in questo gioco di lealtà segrete, intrighi e paranoia da tre a sei giocatori. Alcuni tra di loro saranno umani che lottano per la sopravvivenza del battello, altri saranno invece dei traditori, inviati a bordo da entità misteriose per assicurarsi che la nave non giunga a destinazione! Dato che la lealtà dei giocatori è segreta, capire di chi potersi fidare sarà fondamentale per poter trionfare in ogni emozionante partita di Insondabili.

Time’s Up Harry Potter

Tra i giochi in scatola a tema Harry Potter, questo mese di ottobre 2021 vede l’arrivo di Time’s Up Harry Potter, in cui il magico universo di Harry Potter incontra quello frenetico e divertentissimo di Time’s up! I giocatori avranno 30 secondi e 3 round per far indovinare il maggior numero di parole. Nel primo round, descriveranno le carte senza dire cosa vi è scritto; nel secondo, faranno indovinare con una sola parola le stesse carte; nel terzo, le mimeranno ai compagni di squadra. Un party game per gli amanti della saga più magica al mondo ma non solo: grazie a tre diverse categorie di carte, adatte ai vari livelli di conoscenza dell’universo di Harry Potter, tutti possono giocare.

Pandemic World of Warcraft: Wrath of The Lich King

Questo mese di ottobre 2021 vede l’arrivo sugli scaffali dei negozi anche di un nuovo spin-off della serie di giochi in scatola Pandemic. Si tratta di Pandemic World of Warcraft: Wrath of The Lich King in cui i giocatori interpreteranno leggendarie figure dell’universo di World of Warcraft e guideranno l’invasione di Nordania. Agendo assieme proveranno a sterminare le orde di non morti, sconfiggere le minacce in agguato nelle gelide terre del nord e infine a lanciare l’assalto alle porte della Rocca della Corona di Ghiaccio. Riusciranno a salvare Azeroth dallo spietato Re dei Lich, oppure Gelidanima, la sua lama maledetta, reclamerà altro sangue?

Res Arcana

Ottobre 2021 segna l’uscita anche di Res Arcana – Perlae Imperii, la seconda espansione di Res Arcana. Questa espansione aggiunge il nuovo tipo “Perla” alle essenze ed estende il gioco a 13 punti vittoria. Nuovi maghi, oggetti magici, monumenti, luoghi di potere e artefatti arricchiscono ulteriormente il gioco. Perlae Imperii è giocabile con la sola scatola base o in combinazione con Lux et Tenebrae, la prima espansione di Res Arcana.

Dixit – Stella

Dixit – Stella è un gioco competitivo di associazione di idee e di interpretazione di immagini appartenente all’universo dei giochi in scatola di Dixit. I giocatori saranno cacciatori di stelle, solcheranno i cieli cercando di riportare luce nel loro mondo. Sulla base di una parola comune, i giocatori dovranno selezionare delle carte tra quelle proposte. Se sceglieranno le stesse immagini degli altri giocatori creeranno con loro delle scintille che gli faranno totalizzare punti utili alla vittoria. Se però saranno troppo avidi, rimarranno da soli nell’oscurità.

7 Wonders Architects

7 Wonders Architects è un gioco standalone completamente indipendente, collocato nell’universo dei giochi in scatola di 7 Wonders. In questo titolo, i giocatori dovranno costruire una meraviglia così grandiosa da lasciare il proprio segno nella Storia. 7 Wonders Architects è un gioco veloce, con regole semplici e strategie diversificate. Una partita si svolge in una serie di turni. Nel proprio turno, il giocatore sceglie una carta tra le tre disponibili: queste carte raffigurano diversi personaggi che lo aiuteranno a raccogliere le risorse necessarie a costruire la sua Meraviglia, fare scoperte scientifiche o addirittura combattere i suoi vicini. Il gioco termina quando una Meraviglia è interamente costruita. Chi otterrà il punteggio più alto vincerà la partita.

Mysterium Park

Questo mese di ottobre 2021 vede l’uscita anche di Mysterium Park, una novità tra i molti giochi in scatola con una componente misteriosa e mistica. L’ex direttore del parco è scomparso qualche anno fa, ma l’indagine non ha portato a nulla. Da quella notte hanno iniziato a verificarsi delle cose bizzarre nel luna park. I giocatori sono medium, sanno che un fantasma infesta questo parco divertimenti e sono determinati a rivelare la verità. In questo gioco collaborativo il fantasma invia delle visioni tramite carte illustrate ai medium, i quali cercheranno di interpretarle per scagionare personaggi e luoghi non incriminati. Mancano solo sei notti prima che il luna park lasci la città per sempre. Sarà necessario aprire le proprie menti per trovare la verità. Una versione più veloce e semplice dell’amato Mysterium, con un’ambientazione altrettanto affascinante accattivante e meccaniche coinvolgenti.

Marvel Champions: Il Gioco di Carte

Per Marvel Champions: Il Gioco di Carte il gioco di carte, questo mese di ottobre 2021 vede l’uscita di due interessanti espansioni, il pack eroe War Machine e il pack scenario The Hood. Nel primo i giocatori potranno mettere le mani su 60 nuove carte: 31 nuove carte da poter aggiungere a qualsiasi altro mazzo eroe, un mazzo completo War Machine precostruito e un set nemesi dedicato all’esplosivo Laser Vivente. Nel secondo, invece, sarà presente uno scenario in cui combattere contro Hood per salvare New York, 9 nuovi set modulari che rappresentano il suo impero criminale in costante ascesa ed emozionanti versioni alternative dei set di incontri Standard ed Esperto.

Cranio Creations

La Casetta dei Topolini

Tra i giochi in scatola per i più piccini, questo mese di ottobre 2021 Cranio Creations propone La Casetta dei Topolini. Una famigliola di topolini ha costruito la propria casetta nella soffitta dei giocatori. Per arredarla si sono appropriati di alcuni dei loro oggetti quotidiani. Una scatoletta di sardine per creare un’elegante vasca da bagno. E quel rocchetto? Sarà perfetto per un tavolinetto! Approfittando della loro assenza, i giocatori decidono di dare una sbirciatina dentro la casetta. A cosa assomiglia? E, soprattutto, dove sono i bottoni, i pedoni, le chiavi e tutti gli altri oggetti che hanno sottratto?

Giochi Uniti

Clash of Cultures Monumental Edition

In questo mese di ottobre 2021, Giochi Uniti propone Clash of Cultures Monumental Edition, l’edizione deluxe del gioco da tavolo Clash of Cultures contenente il gioco base, l’espansione Civilizations, il Pack Aztechi, nuova grafica, una miriade di miniature e otto esclusive miniature delle meraviglie. In Clash of Cultures, i giocatori conducono la propria civiltà dagli albori fino alla costruzione di un impero. Potranno scegliere tra 15 civiltà dell’antichità: Aztechi, Babilonesi, Cartaginesi, Celti, Cinesi, Egizi, Fenici, Giapponesi, Greci, Persiani, Romani, Unni, Maya, Indiani e Vichinghi, ognuna con i propri avanzamenti e leader. Inizieranno la loro corsa esplorando le regioni della mappa, fondando nuove città e sviluppando le loro strategie. Plasmeranno la propria civiltà sulla tipologia di edifici costruiti, gli eserciti creati, gli avanzamenti ottenuti.

Pendragon Game Studio

Detective: Operazione Vienna

Operazione Vienna, è un gioco cooperativo di deduzione, ambientato nel pieno della Guerra Fredda. I giocatori dovranno guidare una squadra di agenti della CIA impegnata a eseguire operazioni segrete in tutta l’Europa centrale, raccogliere informazioni, trovare indizi e analizzare i dati per completare diverse missioni. Ispirato al sistema di gioco di Detective – Sulla scena del Crimine, Operazione Vienna è un gioco a sé e per giocare è necessario poter accedere a un browser Internet.

Raven Distribution

Arkham Noir

Per la serie di giochi in scatola investigativi Arkham Noir, la casa editrice Raven Distribuotion in questo mese di ottobre 2021 propone Arkham Noir – Caso #3: Infiniti Abissi di Oscurità. Si tratta di un gioco di carte in solitario ispirato alle storie interconnesse di H.P. Lovecraft e altri autori, re-immaginate in chiave noir. Ciascun caso è indipendente dagli altri. Il gioco consiste nell’aggiungere carte ai casi aperti, creando una Linea Investigativa, nel tentativo di risolverli. L’obiettivo finale è accumulare cinque carte Indizio “puzzle” in modo da mettere insieme i pezzi del Quadro Completo, prima di esaurire il tempo o la sanità mentale. Ciascun mazzo mescolato è l’inizio di una sfida unica, con livelli di difficoltà modificabili per essere adattati a giocatori di ogni livello. In Infiniti Abissi di Oscurità il giocatore indagherà su eventi basati sulle storie Dall’Ignoto (1920), Nyarlathotep (1920), L’Abitatore del Buio (1935) di Lovecraft e L’ombra del Campanile di Robert Bloch (1950).

Ravensburger

Marvel Villainous

Dopo il molto apprezzato Disney Villainous e relative espansioni, in questo mese di ottobre 2021 Ravensburger porta sugli scaffali dei negozi Marvel Villainous, la controparte dedicata ai cattivi della Casa delle Idee. In questo gioco da tavolo, i giocatori dovranno seguire il proprio malvagio percorso verso la vittoria, sfruttando abilità sinistre per battere gli altri Cattivi e i potenti eroi che pullulano l’universo Marvel. Per compiere il proprio oscuro destino, potranno scegliere fra Thanos, Hela, Ultron, Killmonger e Taskmaster. In questo gioco ogni giocatore assume il ruolo di uno dei cinque Cattivi Marvel, ha i propri poteri e obiettivi, ed affronta gli Eroi più forti della Terra: Iron Man, Thor, Hulk, Vedova Nera, Pantera Nera, Capitan America, Spider-Man e altri.