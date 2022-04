Torna puntualmente come ogni mese la rubrica dedicata alle novità in uscita per il mercato italiano del gioco da tavolo. Questo mese di aprile 2022 vede arrivare sugli scaffali dei negozi una buona quantità di nuovi titoli. Quindi, non indugiamo oltre e andiamo a vedere cosa ci riserva questo aprile 2022.

Asmodee Italia

Everdell

Per il gioco da tavolo Everdell, Asmodee Italia in questo mese di aprile 2022 propone ben due espansioni in nuova edizione: Everdell – Pearlbrook ed Everdell – Spirecrest.

In Pearlbrook sarà introdotto un nuovo tabellone laterale, il tabellone Fiume, dove i giocatori potranno inviare i propri ambasciatori rana per raccogliere delle nuove risorse: le perle. Inoltre, sarà possibile incontrare anche nuovi animali acquatici e nuove costruzioni.

Con Spirecrest, invece, i giocatori si spingeranno molto oltre i confortevoli confini della valle di Everdell, dentro misteriose e sconosciute terre, dove l’avventura non aspetta altro che essere scoperta. Questa espansione introduce le carte Clima, che impongono dei limiti impegnativi da superare, le carte Scoperta, che permettono ai giocatori di incontrare degli intrepidi nuovi animali e luoghi nel loro viaggio, fornendo delle nuove strategie uniche e abilità. Un’altra novità è rappresentata dai Grandi Animali, lavoratori unici nel loro genere, con interessanti e utili abilità, che possono servire anche da fedeli destrieri.

Talisman Harry Potter

Questo mese di aprile 2022, vede l’uscita anche di una magica edizione per il celebre gioco da tavolo Talisman: Talisman Harry Potter. I giocatori vestiranno i panni dei membri dell’Ordine della Fenice o dei Mangiamorte in una corsa frenetica per arrivare all’Oscuro Signore in persona. L’incrollabile lealtà guiderà gli sfidanti dalle periferie del Mondo Magico fino alla Sala Grande di Hogwarts, dove otterranno Seguaci, Oggetti e Incantesimi che li aiuteranno a prepararsi ad affrontare Colui- Che-Non-Deve-Essere-Nominato in uno scontro cruciale. Dovranno andargli incontro e presentarsi con uno dei Doni della Morte come un diligente Mangiamorte, oppure usarlo per sconfiggerlo una volta per tutte.

Marvel Champions LCG

Per l’apprezzato gioco da tavolo di carte a tema supereroi Marvel, Marvel Champions LCG, questo mese di aprile 2022 vede l’uscita dell’espansione Sinistre Intenzioni. Questa espansione gigante da 256 carte metterà i giocatori davanti a una sfida estenuante, in cui dovranno affrontare un esercito di dieci iconici criminali mentre cercheranno di salvare gli abitanti di New York. Sinistre Intenzioni contiene cinque scenari inediti interconnessi che metteranno alla prova anche i più abili tra gli eroi.

Unlock! Kids

Unlock! Kids il primo gioco da tavolo di una serie di titoli ispirati alle escape room per giovani detective, adattato dal best seller Unlock! Pensato per bambini dai 6 anni in su, nella versione Kids l’app non è necessaria e presenta tre storie piene di enigmi, composte da due avventure ognuna.

Unlock! Legendary Adventures

Unlock! Legendary Adventures presenta tre leggendarie nuove avventure per il gioco da tavolo Unlock!, la celebre linea di giochi ispirati alle escape room. I giocatori avranno un’ora di tempo per ogni avventura, per risolverne gli enigmi, l’app gratuita di supporto segnerà il tempo trascorso.

Ankh: Divinità Egizie

Per l’apprezzato gioco da tavolo Ankh: Divinità Egizie, questo mese di aprile 2022 vede l’uscita di due attesissime espansioni: Ankh: Pantheon e Ankh: Pharaoh.

Ankh: Pantheon introduce un set di cinque nuove divinità egizie, ognuna con le proprie abilità e i propri guerrieri, per combattere contro l’oblio. L’introduzione di ogni nuova divinità nella partita non solo offre nuove opzioni al giocatore che le controlla, ma cambia anche la prospettiva di tutti gli altri giocatori al tavolo.

Ankh: Pharaoh, invece, aggiunge un’intera nuova sfumatura al conflitto divino in Ankh: Divinità Egizie. I giocatori che controllano le divinità avranno bisogno di inviare i loro Sacerdoti per esercitare influenza nei diversi uffici del Palazzo Reale. Il potere politico può essere una vera chiave di volta, persino nel conflitto tra le divinità, e avere il Faraone dalla propria parte potrà fare la differenza tra l’eternità e l’oblio. I cinque Faraoni storici che possono essere scelti cambieranno la partita in modo significativo, aggiungendo nuove regole e obiettivi. Introdurranno anche le Sfingi come Monumento speciale da controllare. Ognuna di esse offre degli enigmi che saranno in grado di aiutare coloro che le venerano.

Zombicide 2a Ed.

Per la seconda edizione del gioco da tavolo Zombicide, questo mese di aprile 2022 vede l’uscita di due nuove espansioni: Zombicide: Washington Z.C. e Zombicide – Tiles Set.

Zombicide: Washington Z.C. offre sei nuovi Sopravvissuti e un’intera campagna ambientata nella Casa Bianca e nei suoi dintorni. Grazie alle regole avanzate i giocatori vivranno una storia che si svilupperà attraverso dieci missioni, in cui ogni scelta proporrà nuove sfide e nuove opportunità. Esploreranno nuove meccaniche di gioco come la possibilità per i Sopravvissuti di conservare il proprio equipaggiamento da una missione all’altra e quella di sbloccare Traguardi per rivelare il capitolo successivo dell’avventura. Potranno inoltre fare scelte cruciali usando le Carte Obiettivo.

Zombicide – Tiles Set è un set di tessere che consentirà ai giocatori di aggiornare la loro esperienza Zombicide alla 2.a edizione. Contiene nove tessere a doppia faccia per godersi le nuove caratteristiche di Zombicide 2.a edizione, stando sempre attenti agli zombie in agguato nelle zone oscure.

Agricola – Contadini Della Brughiera

Questo mese di aprile 2022 vede anche l’uscita di Agricola – Contadini Della Brughiera, un’espansione per il celebre gioco da tavolo Agricola. Utilizzando questa espansione, all’inizio della partita, le fattorie dei giocatori sono coperte da tessere foresta e brughiera. Fortunatamente però, ci sono delle nuove azioni speciali, che permettono loro di rendere utilizzabili anche queste aree. I giocatori potranno liberarsi delle foreste abbattendo gli alberi, dai quali otterranno del legno, oppure potranno tagliarle e bruciarle per trasformarle in campi. Potranno tagliare la torba nelle loro brughiere per ottenere combustibile, una nuova “moneta” del gioco (oltre al cibo). I giocatori avranno bisogno di combustibile perché non solo dovranno sfamare la loro famiglia durante i raccolti, ma dovranno anche riscaldare la propria casa. Questa espansione aggiunge, inolte, un nuovo tipo di animale, il cavallo.

Fever Games

One Small Step

One Small Step, in uscita questo mese di aprile 2022, è un gioco da tavolo che permetterà ai giocatori di rivivere la Corsa allo Spazio con fedeli riferimenti storici ai principali avvenimenti e le personalità più brillanti del periodo. Sarà possibile giocare nei ruoli delle Agenzie Spaziali di USA o URSS in un Team di uno o due giocatori. I giocatori dovranno competere contro il Team della nazione avversaria per sviluppare il proprio programma spaziale, lanciare le missioni ed essere i primi a far atterrare un uomo sulla Luna.

Ghenos Games

In questo mese di aprile 2022, la casa editrice Ghenos Games presenta una manciata di titoli davvero interessanti.

Next Station – London

Next Station – London è un gioco da tavolo che vede i giocatori essere stati assunti dal governo della città di Londra, per riprogettare le proprie linee della metropolitana. I partecipanti dovranno ottimizzare i loro scambi, far fermare la metro in più siti turistici possibili e approfittare delle gallerie che scorrono al di sotto del Tamigi, il tutto rispettando sempre i requisiti richiesti dalla città.

Lost Seas

Nel gioco da tavolo Lost Seas, i giocatori intraprenderanno il ruolo di audaci esploratori che, armati dei più innovativi strumenti di navigazione, dovranno salpare per la spedizione più audace verso i mari perduti, con la consapevolezza che, se avranno successo, la gloria supererà anche il più ambizioso dei loro sogni e la loro mappa entrerà nella leggenda.

Brew

Nel gioco da tavolo Brew, il tempo è stato sconvolto e frantumato. Tutte le stagioni esistono separatamente e il ciclo tra il giorno e la notte si è spezzato: tutto ruota secondo i capricci della foresta. Questa terra incantata è precipitata nel caos e spetta ai giocatori, gli scaltri mistici della foresta, domare le straordinarie creature del bosco e usare la magia per riportare l’equilibrio.

In Brew, i giocatori devono scegliere come usare i dadi elemento per riprendere il dominio del maggior numero di stagioni possibile in un gioco di controllo aree, per procurarsi merci presso il villaggio locale in un gioco di piazzamento lavoratori.

Pendragon Game Studio

The Thing – Il gioco da tavolo

In questo mese di aprile 2022, la casa editrice Pendragon Game Studio lancia sul mercato l’attesissimo titolo The Thing – Il gioco da tavolo e la sua prima espansione The Thing – Avamposto Norvegese.

The Thing – Il gioco da tavolo è un’intensa esperienza per 1-8 giocatori che potranno rivivere attorno al tavolo i momenti più iconici dell’omonimo film di culto girato nel 1982. I giocatori potranno immergersi all’interno di un’atmosfera altamente cinematografica e ricca di pathos. I giocatori dovranno gestire l’Outpost 31 nel miglior modo possibile, cercare la via di fuga ottimale e provare a scoprire chi, tra i giocatori al tavolo è la Cosa.

The Thing – Avamposto Norvegese espande l’esperienza di The Thing – Il Gioco da Tavolo con una serie di nuove meccaniche, in grado di trasmettere ai giocatori ancora più tensioni e opportunità strategiche. Grazie ad una nuova tipologia di Test e alla presenza della fuga in solitaria dall’avamposto, le strategie per affrontare la minaccia aliena sono ancora più decisive. Inoltre, grazie alla presenza dell’iconico UFO, l’alieno avrà a disposizione un nuovo e potente strumento per mettere gli umani in difficoltà.

Telsa Games

Messina 1347

Nel gioco da tavolo Messima 1347, i giocatori saranno membri di nobili famiglie con proprietà terriere nelle campagne nei dintorni di Messina. Tenteranno di salvare le persone dalla peste, mettendo in quarantena gli infetti e facendo lavorare sulle proprie terre chi non lo è. Con l’aggravarsi della peste a Messina, i giocatori costruiranno delle comunità indipendenti, mentre tenteranno di arginare il contagio con il fuoco. I giocatori avranno così la possibilità di contrastare la peste e di riportare gli abitanti salvati a ripopolare la città. Alla fine della partita, chi ha dato il maggior contributo alla città di Messina sarà il vincitore.