Gioco di ruolo: le uscite di marzo 2020

Anche questo febbraio bisesto è ormai finito ed eccoci ormai entrati a pieno diritto nel mese di marzo, che porta con sé il consueto appuntamento mensile dedicato alle novità del momento nel mondo del gioco di ruolo carta e penna nazionale e internazionale.

Complice un’imminente fiera Play di Modena, che come ormai saprete è stata posticipata ai giorni 22-24 maggio 2020 (qui la news dedicata), che rallenta tutte le uscite in ambito gioco di ruolo, marzo è un mese un po’ calmo per quanto riguarda il mercato italiano, seppure non manchi qualche succosa novità. Vediamole insieme.

Raven Distribution

Il Richiamo di Cthulhu

È di ieri l’annuncio di Raven Distribution della ristampa nel mese di marzo del Manuale dell’Investigatore per il gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu, che era andato esaurito da alcuni mesi.

Inoltre, l’editore ha anche annunciato il via della fase di stampa del manuale Berlino – La Città del Peccato: I Miti nella Berlino di Weimar, sempre per Il Richiamo di Cthulhu, che vedrà l’uscita sugli scaffali dei negozi entro la fine del mese.

Questo volume presenterà la città di Berlino degli anni 1920, come l’avrebbero vissuta i visitatori e i residenti dell’epoca. Saranno fornite indicazioni su come creare investigatori per una campagna incentrata su Berlino oltre alle personalità importanti, i luoghi fondamentali e un sistema per generare al volo i dettagli del panorama urbano. Con dettagli sui crimini e sulla giustizia, sul mondo criminale della città e sulla sua grande cultura, gli strumenti provvisti aiuteranno il Custode a comprendere ciò che rende Berlino unica.

Saranno inclusi tre scenari che copriranno tutta la storia di Berlino, dalla fine della Grande Guerra al sorgere di Adolf Hitler e del Partito Nazista. Ciascuno di essi conterrà dettagli su Berlino e i suoi abitanti, incentrandosi su temi diversi dell’orrore e potranno essere uniti a formare una campagna basata su Berlino sulla capitale tedesca. Nota importante: questo prodotto affronta temi maturi, tra cui droghe e sesso ed è pensato per giocatori adulti.

Asmodee Italia

Dungeons & Dragons

È prevista per il 13 marzo l’uscita di Baldur’s Gate – Discesa nell’Avernus, un’avventura per Dungeons & Dragons, il gioco di ruolo fantasy più celebre al mondo, per personaggi di livello dal 1° al 13°, in cui gli avventurieri resteranno coinvolti in un complotto che li condurrà dalle ombre della città di Baldur’s Gate fino alle prime linee della Guerra Sanguinosa.

Acheron Books

Brancalonia

Brancalonia è un’ambientazione di produzione tutta italiana per la 5a edizione del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, in salsa spaghetti fantasy. Con questa denominazione, si vuole intendere un fantasy all’italiana, basato sulle leggende nostrane e che si rifà a pellicole quali L’armata Brancaleone (1966, di Mario Monicelli e con Vittorio Gassman) e Il soldato di ventura (1976, di Pasquale Festa Campanile e con Bud Spencer). Brancalonia è ispirato anche dalle antologie di racconti spaghetti fantasy della collana Zappa e Spada, sempre edite da Acheron Books.

Brancalonia vedrà la luce attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che avrà inizio il giorno 23 marzo 2020 e che si concluderà il 12 aprile 2020. Da inizio mese, inoltre, iscrivendosi alla newsletter di Acheron Books, a questo link, sarà possibile scaricare gratuitamente il PDF del Quickstart Set, contenente una presentazione generale del gioco e dell’ambientazione, sei personaggi pregenerati, la mappa di Brancalonia e l’avventura lunga Il Tesoro del Bigatto.

Need Games!

Norse Grimoire

Norse Grimoire è un supplemento per la 5a edizione del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, progettato per integrare i Galdrastafir (i sigilli magici islandesi) e il Futhark antico (l’alfabeto delle Rune della Conoscenza) nelle sessioni di gioco e nelle campagne. Questo supplemento sarà totalmente compatibile anche con Journey to Ragnarok, il modulo di avventura e ambientazione per Dungeons & Dragons, ispirato ai miti e alle leggende norrene, sempre pubblicato da Need Games!.

Norse Grimoire sarà prodotto attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter, che avrà inizio il giorno 5 marzo 2020.

Vediamo ora cosa ci riserva marzo per il mercato estero.

Free League Publishing

Tales from the Loop

Per celebrare l’imminente lancio della serie TV Tales From the Loop su Amazon Prime Video, Free League Publishing ha annunciato l’uscita di un nuovo starter set per il pluripremiato gioco di ruolo Tales From the Loop basato sull’omonimo artbook narrativo dell’artista svedese Simon Stålenhag. Il nuovo Boxed Starter Set sarà un prodotto ideale per i nuovi giocatori che vogliono avvicinarsi al gioco di ruolo di Tales From the Loop. Il cofanetto avrà una copertina arricchita con le illustrazioni di Stålenhag realizzate appositamente per la serie TV e all’interno conterrà tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per iniziare:

Un regolamento illustrato che spiega come giocare.

L’avventura completa intitolata The Recycled Boy di Nils Hintze.

Cinque personaggi pre-generati pronti per giocare.

Una grande mappa a colori della terra del Loop.

Dieci dadi personalizzati Tales From the Loop.

Questo Starter Set vedrà la luce in aprile, ma è già disponibile per il preordine per soli 248 SEK (circa $ 27,00) presso il nuovo sito Web dedicato al il gioco di ruolo Tales From the Loop. Tutti i preordini riceveranno una copia in PDF del gioco completo, subito dopo l’acquisto.

Chaosium Inc.

Call of Cthulhu

In questi giorni è diventato disponibile all’acquisto online il PDF della terza edizione del manuale Cthulhu Dark Ages, che consente di giocare i Miti di Cthulhu nel periodo storico del medioevo. Chi acquisterà il PDF di Cthulhu Dark Ages riceverà inoltre un coupon che fornirà uno sconto significativo sul successivo acquisto della copia cartacea del prodotto, quando sarà pubblicata, in data non ancora ben definita.

Quello di Cthulhu Dark Ages è un mondo illuminato solo dal fuoco. Gli antichi imperi sono crollati da alcuni secoli, portando con sé la loro cultura e la loro sapienza. I giocatori si ritroveranno in un mondo oscuro in cui la gente ha ragione ad avere paura del buio. Oltre ai predoni, alle streghe e ai fuorilegge vichinghi, ci sono morti inquieti, antichi orrori e altri esseri malvagi che infestano le campagne. Entità oscure, oltre il bene e il male, attendono nascoste nei recessi del tempo e negli angoli dello spazio. I giocatori interpreteranno alcune anime coraggiose che fanno del loro meglio per resistere agli orrori e respingerli da dove sono venuti.

Wizards of the Coast

Dungeons & Dragons

Explorer’s Guide to Wildemount, questo il titolo del nuovo manuale per la 5a edizione di Dungeons & Dragons in uscita il prossimo 17 marzo.

Questo manuale descriverà in dettaglio il mondo esplorato da Critical Role, la più grande webserie su Dungeons & Dragons e una delle cause della rinascita del gioco di ruolo negli ultimi anni. La Explorer’s Guide to Wildemount fungerà sia da manuale d’ambientazione per la campagna sia da libro delle avventure e fornirà ai giocatori molti dettagli e segreti sul mondo creato da Critical Role, insieme a diverse nuove sottoclassi, mostri e incantesimi. Questo manuale per Dungeons & Dragons conterrà anche dettagli sulla Dunamancy, un sistema di magia che “deforma le possibilità” praticato dalla dinastia Kryn, oltre a presentare le statistiche per le leggendarie Vestiges of Divergence, che sono state utilizzate nella prima campagna di Critical Role.

Fantasy Flight Games

Star Wars RPG

È uscito a inizio mese ed è già sold-out Starships and Speeders, un manuale d’espansione per il gioco di ruolo di Star Wars ed è compatibile con ognuna delle sue tre incarnazioni: Edge of the Empire, Age of Rebellion e Force and Destiny.

Questo volume raccoglie le astronavi e i veicoli di tutte e tre le linee di gioco di Star Wars RPG e ne introduce di nuovi, mai presentati finora. In questo manuale, i giocatori e i Master troveranno consigli e spunti d’avventura per integrare ogni veicolo nelle loro partite. Con oltre 130 veicoli che vanno dagli speeder civili ai potenti incrociatori da battaglia, è impossibile non trovare la nave perfetta per qualsiasi gruppo di eroi.