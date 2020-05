I migliori gioielli fantasy da non perdere

Che ci siano tante, tantissime ragazze e donne nerd lo sappiamo: amano i cartoni animati, seguono un sacco di serie tv, adorano giocare ai videogames. Perché non omaggiare la loro passione con un regalo che sapranno davvero apprezzare? Vi elenchiamo una serie di gioielli fantasy che non potranno sfuggirvi e grazie ai quali farete sicuramente un figurone!

I migliori gioielli a tema Disney

Orologio Doni della Morte – Harry Potter NUOVO ARRIVO

Il tempo che passa, una magia? Forse lo diventa ancora di più indossando al proprio polso, o ancora meglio regalandolo, l’orologio dedicato ai Doni della Morte, tratti dall’ultimo capitolo di Harry Potter, il quale presenta molti dettagli e un quadrante brillante. Questo è grazie alla presenza di cristalli Swarovski sul quadrante e sulla cassa, agganciata a un cinturino regolabile, fino a circa 21,5 cm, di larghezza di circa 1 cm e il diametro della cassa misura 2, 9 cm circa. Cosa aspettate a portare sempre con voi questo splendore?

Orologio Belle – La bella e la bestia

Per rimanere incantati ad ammirare il tempo che scorre, niente di meglio di un orologio da polso dedicato a Belle de La bella e la bestia, con copertura apribile. Il quadrante è visibile dietro la copertura con la silhouette di Belle, una rosa rossa e altre decorazioni, e la copertura è apribile grazie ad un piccolo gancio. Il cinturino è regolabile in lunghezza da 18 a 20 cm circa, oltre che poterlo accorciare rimuovendo delle maglie, e il diametro della cassa è di circa 4 cm. La cassa è in lega di zinco con copertura in acciaio inossidabile, mentre il cinturino è in lega di zinco con clip in ottone.

Collana, anello e orecchini Evenstar di Arwen – Il signore degli Anelli – NUOVI ARRIVI

Una delle saghe più belle della storia della letteratura fantasy è proprio quella de Il signore degli Anelli, di cui anche il merchandising ci regala oggetti preziosi da regalare, come la collana di Arwen, Evenstar, donata al suo amore Aragorn, per il quale lei rinuncia alla propria immortalità. È lungo circa 4,4 cm. Il simbolo dell’amore immortale è un pezzo di gioielleria di incredibile bellezza. La stella è composta da sette gemme, cristalli, che riflettono la luce, in argento Sterling 925 e cristalli. Consegnato in una elegante confezione “Lord of the Rings” color nero-argento, include una collana di 44 cm. Non dimentichiamo nemmeno l’anello con zirconi, della larghezza di 1,1 cm circa, mentre le dimensioni della Evenstar sono di circa 1,6 x 1,2 cm. Il materiale esterno è argento 925, un gioiello importante per un regalo davvero prezioso! Infine gli orecchini in argento sterling 925, con 7 zirconi, dimensioni: circa 1,5 x 3 cm, piccole repliche fedeli dei leggendari Evenstar. Un must per i veri fan del Signore degli Anelli!

Braccialetto “Always” – Harry Potter

Il braccialetto “Always” è decisamente perfetto per i veri fan di Harry Potter che sanno che uno dei temi chiave del libro è anche il vero amore. Se riconosci il significato nascosto di queste parole, questo bijoux semplice ed elegante è l’accessorio perfetto per te, creato in lega di zinco e perfetto per un regalo da dedicare a una persona cara.

Collana Belle

Ispirata a un grande classico d’animazione, questa dolcissima collana è creata a mano, modellando l’argilla polimerica, ricreando ogni minimo dettaglio per garantire l’unicità e i vari dettagli. Questa collana è un regalo perfetto per chi ama le favole e crede nei sogni a misura di principessa: la bambolina misura 3cm circa, mentre la catenina in acciaio senza nickel è lunga 65cm circa e vi è stato montato un ciondolino con la rosa. La chiusura è in acciaio resistente, e si può regolare su due misure.

Charm Belle

Pensate che la collana sia un po’ troppo importante o ingombrante per i vostri gusti? Nessun problema, vi offriamo un’alternativa utile per chi cerca un pensiero meno vistoso: il charm della principessa Disney Belle, in argento, che rappresenta il suo vestito realizzato in smalto giallo, realizzando un presente molto delicato e valido per qualsiasi occasione.

Collana Dumbo

A seguire, un’altra collana per celebrare i film Disney, in particolare un altro classico della produzione a cartoni animati: Dumbo torna a volare con noi grazie a una collana che rappresenta il solo profilo in metallo dell’elefantino, insieme alla sua iconica piuma. Grazie a una preziosa creazione in oro bianco, la collana è stata ideata in modo che la piuma cada sul retro del collo, mentre la sagoma a elefante rimane sul lato anteriore, accompagnandovi in ogni momento della giornata.

Bracciale Minnie e Topolino

Un preziosissimo regalo per la vostra dolce metà, per ricordare l’eterno amore tra i due topi più famosi dei cartoni animati: il bracciale rappresentante le due sagome di Minnie e Topolino agganciate a un filo di acciaio inox, colore oro rosa placcato, è davvero un regalo degno di nota. Decorato con pavé nero e rosso, denota un design romantico e dal diametro variabile: da 9 a 24 cm, adattabile a qualunque misura.

Pandora charm Minnie e Topolino

Se un intero bracciale non fa per voi, vi consigliamo l’acquisto di uno dei tantissimi charm di Pandora, questo in particolare rappresentante i due teneri topini che si scambiano un bacio, un momento romantico caratterizzato da un design molto semplice, con l’uso di due soli colori, ma che riesce a rendere in modo perfetto il momento raffigurato e poterlo aggiungere a un braccialetto accanto ad altri charm, o come solitario in un solo filo.

Collana Minnie

Concentriamoci adesso solo su uno dei due personaggi di cui vi abbiamo parlato poco fa, se desideriamo fare un regalo in maniera specifica per concentrarci sulla sola figura di Minnie, rappresentando la figura della sua testa dalla forma caratteristica e agganciandola a un ciondolo in ottone placcato argento con cristalli, della misura di 45,7 cm. Un accessorio semplice per rendere più prezioso qualsiasi outfit!

Orecchini Topolino

E se non siete fan della “topolina”, ma di Mickey Mouse, nessun problema! In questo caso, vi suggeriamo gli orecchini a forma di Topolino: si tratta di una coppia di dazzling in Argento Sterling 925 e zirconia cubica trasparente con 925 timbrato all’ interno, delle dimensioni di 0,8 * 0,8 cm. Bellissimi e brillanti, faranno un figurone per il vostro Natale.

Bracciale Trilli

Passiamo ora a un altro classico Disney, di cui potremo portare al braccio una delle più famose citazioni tratte dalla storia di Peter Pan. In questo caso però potremo avere sempre con noi un Bracciale Bangle rigido ispirato al film omonimo e che raffigura da sinistra la piuma di Giglio tigrato, Trilly, una piastrina centrale su cui vi è l’incisione “Second Star to the Right” (Seconda stella a destra), Il Big Ben e la stella ed un cristallo Swarovski azzurro. Il materiale è lega di zinco anallergica Nichel Free.

Collana di Lunafreya – Final Fantasy XV

Passiamo ora al fronte puramente videoludico con alcuni suggerimenti relativi al mondo di Final Fantasy, per proporre alcuni dei gioielli che riportano le simbologie più importanti della saga, a partire dalla collana di Lunafreya, personaggio chiave del quindicesimo capitolo della saga. La collana rappresenta la luna con due fiori ai lati, in una catena lunga 24” e contenuta in una preziosa scatolina.

Collana Keyblade e bracciale – Kingdom Hearts

Come non presentarvi una creazione originale e carinissima, dedicata alla saga di Kingdom Hearts? Si tratta di un keyblade d’oro di Sora al quale sono agganciati quattro simboli esemplificativi della storia: keyholder, stella, pietra blu e corona. La catena è nichel free e realizzata in lega di zinco anallergica, e il pendente è lungo 8cm. Oltre a questo, troviamo il bracciale di 20 cm regolabile con chiusura a moschettone che rappresenta tanti, piccoli simboli della saga, anch’esso realizzato in zinco anallergico Nichel free con cristalli colorati.

Harry Potter – Collana e bracciale Boccino d’oro – NUOVI ARRIVI

Numerosi sono i fan della storia del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter. Per questo proponiamo il braccialetto con il Boccino d’oro, dalle misure: 4x4x0.2cm senza contare la catena e disponibile in bronzo o argento. Accanto a questo, abbiamo anche la collana rappresentante sempre lo stesso soggetto, le cui dimensioni sono di 28 x 18 mm (altezza x larghezza), la lunghezza della collana: 51 cm, con chiusura a moschettone. Peso: 10 grammi. Incluso nella confezione, troviamo anche 1 sacchetto dorato di dimensioni di 9 x 7 cm. Infine consigliamo anche alcuni anelli a tema,

