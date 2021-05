Gli anime Dynit in arrivo su Netflix e Amazon Prime Video

Attraverso i suoi canali social ufficiali, Dynit ha confermato gli anime che arriveranno a maggio su due delle principali piattaforme streaming attualmente attive nel nostro paese ovvero Netflix e Amazon Prime Video.

Scopriamoli insieme.

Gli anime Dynit in arrivo su Netflix

Su Netflix arriveranno tre lungometraggi, eccoli:

I Figli del Mare di Ayumu Watanabe disponibile dal 1° maggio

Da bambina, una volta, Ruka ha visto un fantasma all’acquario dove lavora suo padre. Anni dopo, la ragazza sente una forte attrazione verso quel luogo e verso Umi e Sora, due misteriosi ragazzi.

I Bambini che Inseguono le Stelle di Makoto Shinkai disponibile dal 1° maggio

In un piccolo villaggio del Giappone, la giovane Asuna sente una misteriosa melodia che le si fissa nella mente per non abbandonarla più. Un giorno, quando viene attaccata da una strana bestia, inizierà un incredibile viaggio.

Mirai di Mamoru Hosoda disponibile dal 15 maggio

Quando nasce la sua sorellina, il piccolo Kun si sente trascurato dalla famiglia. Fuggito da casa, il bambino si imbatte in un varco temporale in cui incontra sua madre da bambina e vive una serie di avventure con la sorella, ormai cresciuta.

Gli anime Dynit in arrivo su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video invece arriveranno tre serie e 4 lungometraggi, eccoli:

Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione Stagione 1 disponibile dal 10 maggio

La storia ruota tutta attorno al passato dei quattro personaggi, alla ricerca dei sutra (dei testi sacri che conservano l’origine del mondo) ed a questo viaggio verso ovest per fermare la resurrezione del potente re dei demoni sigillato 500 anni prima dagli dei: Gyumaoh.

The Promised Neverland Stagione 2 (doppiaggio italiano) disponibile dal 17 maggio

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Bleach Stagione 2 (nuovo doppiaggio italiano) disponibile dal 24 maggio

La seconda stagione dell’anime Bleach è sottotitolata Soul Society: Infiltrazione ed è composta da ventuno episodi. Gli episodi corrispondono agli eventi narrati dal capitolo 71 al 117. In questa stagione viene raccontato il viaggio di Ichigo Kurosaki e dei suoi compagni nella Soul Society per salvare la Shinigami Rukia Kuchiki da una imminente esecuzione.

Mobile Suit Z Gundam The Movie 1 – Heirs to the Stars disponibile dal 26 maggio

Mobile Suit Z Gundam The Movie 2 – Lovers disponibile dal 26 maggio

Mobile Suit Z Gundam The Movie 3 – Love is The Pulse of The Stars disponibile dal 26 maggio

È trascorso quasi un decennio dalla caduta della dinastia Zabi, ma oggi, nell’anno 0087 dell’Universal Century, tornano a rifulgere le stelle che fecero grande la Guerra di un Anno per rischiarare una Terra ormai controllata dall’organizzazione punitiva e squadrista dei Titans. Anche Bright Noa, Kai Shiden, Hayato Kobayashi e Amuro Ray (membri, questi ultimi due, di un piccolo movimento di resistenza terrestre noto come Karaba) accettano di appoggiare l’A.E.U.G. di Char Quattro Bajeena Aznable. Al loro fianco si muove il New-Type Kamille Bidan, l’erede di Amuro cui le prime fasi della Guerra di Gryps ha strappato i genitori. La sorte, implacabile, gioca le sue carte con i personaggi illustri – primi tra tutti la New-Type artificiale Four Murasame e il protagonista Kamille Bidan – del secondo capitolo di Mobile Suit Z Gundam – A New Translation: c’è spazio, in guerra, per i sentimenti degli Amanti?

Il Giardino Delle Parole disponibile dal 26 maggio

Takao, che studia per diventare calzolaio, salta la scuola e disegna scarpe in un giardino alla giapponese dove incontra Yukino, una donna misteriosa e più grande di lui. Senza mai mettersi d’accordo, i due continuano a vedersi nei giorni di pioggia.

