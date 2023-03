La Disney ha annunciato il suo prossimo remake live-action, Gli Aristogatti, con un regista d’eccezione alla guida: il premio Oscar Questlove. Il film sarà una rivisitazione del classico d’animazione del 1970 che seguirà la scia di altri adattamenti in live-action come Pinocchio, La Sirenetta e Mufasa: Il Re Leone.

Gli Aristogatti e gli altri remake live-action in cantiere

Gli Aristogatti non sarà l’unico remake in arrivo. Infatti, seppur la scelta della Disney di adattare i propri classici animati in live-action sia stata critica da molti fan che dichiaravano la mancanza di originalità e la poca creatività di questi film, non si può negare che questi adattamenti abbiano avuto un grande successo al botteghino, portando di fatto ottimi risultati in casa Disney.

La Disney sta infatti lavorando a molte altre rivisitazioni in live-action, tra La spada nella roccia, Bambi e Robin Hood. La Sirenetta e Biancaneve di Marc Webb usciranno invece presto nei cinema. Il remake in live-action di Gli Aristogatti, che secondo quanto riportato vedrà impegnati Will Gluck e Keith Bunin per la scrittura della sceneggiatura, sarà dunque un’ulteriore aggiunta alla lista dei classici animati Disney che sono stati reinventati.

Attualmente non è stata ancora annunciata alcuna data di uscita per Gli Aristogatti, ma vi informiamo che l’originale animato è disponibile per la visione in streaming su Disney Plus, oppure acquistabile in edizione Blu-ray su Amazon. Inoltre, il prossimo adattamento in uscita su Disney Plus sarà Peter Pan and Wendy di David Lowery.

Il classico del 1970

Gli Aristogatti è un classico film d’animazione Disney del 1970 che narra le vicende di un gruppo di gatti finiti in eredità al perfido maggiordomo di una ricca di sognare venuta a mancare. La trama segue i gatti protagonisti intenti a reclamare ciò che è loro. Con la sua iconica colonna sonora jazz e personaggi memorabili, il film ha continuato ad essere amato dai fan Disney di tutte le età per oltre 50 anni.

L’offerta di Disney+