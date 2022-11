La casa di produzione giapponese Toho ha annunciato lo sviluppo di un nuovo film su Godzilla, in occasione del “Godzilla Day” di quest’anno, il giorno dell’anniversario dell’uscita nazionale giapponese del film originale di Godzilla il 3 novembre 1954.Vediamo tutti i dettagli!

In arrivo un nuovo film su Godzilla

Secondo quanto riportato dall’account Twitter ufficiale del franchise, il regista e sceneggiatore del nuovo film sarà Takashi Yamazaki, il quale è anche accreditato per gli effetti visivi. Takashi è noto per avere diretto principalmente film live-action, quali Always: Sunset on Third Street, Returner e Parasyte e film in CG come Stand By Me Doraemon.

Il nuovo film debutterà il 3 novembre 2023 durante il “Godzilla Day”.

Gli ultimi lavori del franchise

L’ultimo film del franchise è stato Godzilla Vs. Kong, diretto da Adam Wingard che ha visto protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e con Kyle Chandler. Arrivato in Italia in esclusiva digitale il 6 maggio 2022, Godzilla vs. Kong ha avuto un successo incredibile diventando il secondo film dell’era Covid a superare la soglia dei 100 milioni di dollari al botteghino nazionale in rotta verso i 468 milioni di dollari a livello globale.

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (Big Little Lies, La tamburina), Millie Bobby Brown (Stranger Things), Rebecca Hall (Christine, La genesi di Wonder Woman), Shun Oguri (Weathering with You – La ragazza del tempo), Julian Dennison (Deadpool 2), Eiza González (Fast & Furious: Hobbs & Shaw), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man: Un nuovo universo), Kyle Chandler (Godzilla II: King of the Monsters) e Demián Bichir (The Nun: La vocazione del male, The Hateful Eight).

Wingard (The Guest, You’re Next) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein (Godzilla II: King of the Monsters, Kong: Skull Island), e su una storia scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) insieme a Michael Dougherty & Zach Shields (Godzilla II: King of the Monsters).

Netflix ha precedentemente debuttato con una trilogia di film anime tra novembre 2017 e novembre 2018 mentre il live-action di Shin Godzilla di Hideaki Anno ha debuttato nel 2016 e ha incassato 8,2 miliardi di yen (75,6 milioni di dollari) al botteghino in Giappone. Il film è stato l’ultimo della serie di film di TOHO dopo un’assenza di 12 anni da Godzilla: Final Wars del 2004.